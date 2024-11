Czas szarlotek wciąż trwa, ale już niebawem zastąpią ją przepisy na inne, bardziej świąteczne ciasta. Warto, więc skorzystać z okazji i upiec to aromatyczne, bardzo jesienne ciasto. To z przepisu Jakuba Kuronia jest naprawdę proste w przygotowaniu i rewelacyjne w smaku.

Prosta szarlotka od Jakuba Kuronia. Tak ją zrobisz

Nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy ale najważniejsze w szarlotce są jabłka. Warto wybrać odpowiedni gatunek np. Szarą Renetę, Antonówkę lub Papierówkę. Nie mogą to być odmiany zbyt soczyste, ponieważ puszczają za dużo soku i znikają w cieście. Reszta to już pestka, należy postępować wedle wskazówek a szarlotka wyjdzie przepyszna - radzi Jakub Kuroń.

Jak zrobić tę prostą szarlotkę? Oto przepis krok po kroku.

Przepis

Składniki:

400 g mąki pszennej

4 jajka

2 łyżeczki proszku do pieczenia

200 g masła

200 g cukru

skórka otarta z pomarańczy lub aromat pomarańczowy

1 opakowanie kisielu cytrynowego

1,5 kg kwaśnych twardych jabłek np. Szara reneta, Antonówka

Sposób przygotowania:

Mąkę z 4 żółtkami, masłem, cukrem, proszkiem do pieczenia i aromatem wyrabiaj aż powstanie zwarta gładka kulka. Powstałe ciasto podziel na 2 równe części. Jedną część włóż do zamrażarki. Natomiast drugą częścią wyłóż blachę o wymiarach 25 cm x 35 cm pokrytą papierem do pieczenia.

Jabłka obierz i pokrój w kostkę ok 1 cm na 1 cm. Jeśli jabłka są miękkie i słodkie dodaj do nich sok z jednej cytryny oraz czubatą łyżkę bułki tartej. Możesz również dodać cynamon. Dokładnie wymieszaj. Jabłka ułóż na dolnej części ciasta.

Następnie ubij pianę z 4 białek. Dodaj kisiel cytrynowy, delikatnie wymieszaj i ułóż ją na jabłkach. Na koniec na pianę z białek zetrzyj zamrożoną część ciasta.

Piecz 45 minut w 180 °C grzanie "góra- dół".