Szarlotka z tego przepisu siostry Anastazji jest dosyć prosta do zrobienia i szybka. Wystarczy dosłownie kilka składników. Wśród nich powinny się znaleźć dobre jabłka. Siostra Anastazja sugeruje, by wykorzystać do jej upieczenia szarą renetę.

Jak zrobić to ciasto? Oto przepis na szarlotkę siostry Anastazji.

Przepis na szarlotkę

Składniki

4 szklanki mąkiok. 2 kg jabłek polecam szarą renetęcukier waniliowy2 łyżeczki proszku do pieczenia3 łyżki kwaśnej śmietany3 żółtka¾ szklanki cukru200g masła2 łyżeczki cynamonu

Sposób przygotowania:

Masło siekamy z mąką nożem. Żółtka miksujemy z cukrem i śmietaną. Wlewamy do mąki, dodajemy proszek do pieczenia i szybko wyrabiamy ciasto. Jeśli będzie zbyt klejące możemy podsypywać je mąką. Ciasto schładzamy w lodówce minimum godzinę.

Jabłka obieramy, ścieramy na tarce o dużych oczkach i odciskamy z nadmiaru soku. Połowę ciasta rozwałkowujemy i wykładamy nim spód i boki blaszki (wcześniej należy ją posmarować masłem i posypać np. manną). Na cieście układamy jabłka, posypujemy je cynamonem i cukrem waniliowym; ścieramy na tarce drugą cześć ciasta, można też rozwałkować i położyć na wierzchu tylko wtedy nakłuwamy ciasto widelcem. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180st i pieczemy aż nabierze ładnego koloru około 35-40 minut. Posypujemy cukrem pudrem