Schab to mięso, które Polacy uwielbiają i chętnie jedzą głównie w postaci kotleta schabowego. Tymczasem można z niego przygotować wiele innych ciekawych, prostych a przede wszystkim smacznych dań, które z powodzeniem zaserwujemy podczas rodzinnego obiadu czy przyjęć.
Roladki ze schabu z warzywami. W czym je zamarynować?
Roladki ze schabu, na które przepis proponuje Jakub Kuroń, to ciekawa alternatywa dla klasycznego schabowego. Zwłaszcza, że przygotowuje się je z warzywami. Te roladki ze schabu wypełnione są nimi po brzegi. Tajemnicą tych roladek schabowych z warzywami jest także marynata, którą przygotowuje się z 5 składników w tym m.in. musztardy i oregano.
Roladki ze schabu z warzywami. Z czym je podać?
Świetnie będą smakować w towarzystwie ziemniaków lub np. ryżu. Robi się je szybko, więc możesz je bez wątpienia przygotować również w pracującym tygodniu - pisze na swoim blogu Jakub Kuroń. Oto przepis na roladki ze schabu, które są pyszną alternatywą dla schabowego. Jak je zrobić?
Roladki ze schabu z warzywami - składniki
- 500 g schabu środkowego b/k
- 2 marchewki
- 2 pietruszki
- ćwiartka selera
- 6 łyżeczek musztardy np. sarepskiej
- 1 łyżeczka oregano
- 2 utarte ząbki czosnku
- 2 łyżki oleju
- 0,5 l wywaru np. drobiowego
- sól, pieprz
Roladki ze schabu z warzywami - przygotowanie
- W miseczce wymieszaj sól, pieprz, czosnek, następnie musztardę i oregano.
- Każdy kawałek schabu, rozklep (jak na schabowe) i dopraw marynatą. Następnie odstaw mięso i zajmij się warzywami.
- Warzywa obierz i pokrój w około 12 cm słupki. W rondlu, gotuj warzywa w wywarze przez około 5-7 minut. Muszą być al dente. Wyjątkiem jest por. Jego blanszuj przez 1 minutę. Następnie włoszczyznę wyjmij i lekko ostudź.
- Na każdy kawałek schabu, połóż kilka słupków warzyw. Zawiń jak roladkę, następnie zepnij wykałaczką. Smaż na rozgrzanym oleju z każdej strony, do uzyskania złotego koloru. Potem zapiecz przez 10 minut w 180°C.
