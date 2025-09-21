Schab to mięso, które Polacy uwielbiają i chętnie jedzą głównie w postaci kotleta schabowego. Tymczasem można z niego przygotować wiele innych ciekawych, prostych a przede wszystkim smacznych dań, które z powodzeniem zaserwujemy podczas rodzinnego obiadu czy przyjęć.

Schab sztygarski od Ewy Wachowicz. Mięsny dodatek doda mu smaku
Schab sztygarski od Ewy Wachowicz. Mięsny dodatek doda mu smaku

Zobacz również

Roladki ze schabu z warzywami. W czym je zamarynować?

Roladki ze schabu, na które przepis proponuje Jakub Kuroń, to ciekawa alternatywa dla klasycznego schabowego. Zwłaszcza, że przygotowuje się je z warzywami. Te roladki ze schabu wypełnione są nimi po brzegi. Tajemnicą tych roladek schabowych z warzywami jest także marynata, którą przygotowuje się z 5 składników w tym m.in. musztardy i oregano.

Reklama

Roladki ze schabu z warzywami. Z czym je podać?

Świetnie będą smakować w towarzystwie ziemniaków lub np. ryżu. Robi się je szybko, więc możesz je bez wątpienia przygotować również w pracującym tygodniu - pisze na swoim blogu Jakub Kuroń. Oto przepis na roladki ze schabu, które są pyszną alternatywą dla schabowego. Jak je zrobić?

Roladki ze schabu z warzywami - składniki

  • 500 g schabu środkowego b/k
  • 2 marchewki
  • 2 pietruszki
  • ćwiartka selera
  • ćwiartka selera
  • 6 łyżeczek musztardy np. sarepskiej
  • 1 łyżeczka oregano
  • 2 utarte ząbki czosnku
  • 2 łyżki oleju
  • 0,5 l wywaru np. drobiowego
  • sól, pieprz

Roladki ze schabu z warzywami - przygotowanie

  1. W miseczce wymieszaj sól, pieprz, czosnek, następnie musztardę i oregano.
  2. Każdy kawałek schabu, rozklep (jak na schabowe) i dopraw marynatą. Następnie odstaw mięso i zajmij się warzywami.
  3. Warzywa obierz i pokrój w około 12 cm słupki. W rondlu, gotuj warzywa w wywarze przez około 5-7 minut. Muszą być al dente. Wyjątkiem jest por. Jego blanszuj przez 1 minutę. Następnie włoszczyznę wyjmij i lekko ostudź.
  4. Na każdy kawałek schabu, połóż kilka słupków warzyw. Zawiń jak roladkę, następnie zepnij wykałaczką. Smaż na rozgrzanym oleju z każdej strony, do uzyskania złotego koloru. Potem zapiecz przez 10 minut w 180°C.