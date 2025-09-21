Schab to mięso, które Polacy uwielbiają i chętnie jedzą głównie w postaci kotleta schabowego. Tymczasem można z niego przygotować wiele innych ciekawych, prostych a przede wszystkim smacznych dań, które z powodzeniem zaserwujemy podczas rodzinnego obiadu czy przyjęć.

Roladki ze schabu z warzywami. W czym je zamarynować?

Roladki ze schabu, na które przepis proponuje Jakub Kuroń, to ciekawa alternatywa dla klasycznego schabowego. Zwłaszcza, że przygotowuje się je z warzywami. Te roladki ze schabu wypełnione są nimi po brzegi. Tajemnicą tych roladek schabowych z warzywami jest także marynata, którą przygotowuje się z 5 składników w tym m.in. musztardy i oregano.

Roladki ze schabu z warzywami. Z czym je podać?

Świetnie będą smakować w towarzystwie ziemniaków lub np. ryżu. Robi się je szybko, więc możesz je bez wątpienia przygotować również w pracującym tygodniu - pisze na swoim blogu Jakub Kuroń. Oto przepis na roladki ze schabu, które są pyszną alternatywą dla schabowego. Jak je zrobić?

Roladki ze schabu z warzywami - składniki

500 g schabu środkowego b/k

2 marchewki

2 pietruszki

ćwiartka selera

6 łyżeczek musztardy np. sarepskiej

1 łyżeczka oregano

2 utarte ząbki czosnku

2 łyżki oleju

0,5 l wywaru np. drobiowego

sól, pieprz

Roladki ze schabu z warzywami - przygotowanie