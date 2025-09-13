Włosi też jadają zupy. Na pewno nie tak często jak Polacy i nie mają ich w swoim repertuarze kulinarnym tak wielu, jak my. Mogą się jednak poszczycić kilkoma naprawdę pysznymi zupami. Jedna z nich to toskańska ribollita.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Ribollita, czyli ponownie ugotowana, czyli po prostu odgrzewana. Ta zupa zyskuje, gdy jest długo gotowana, nabiera wtedy głębokiego smaku. Co nie znaczy, że jest pyszna tuż po ugotowaniu. To danie toskańskiej wsi, przygotowywane z tego, co wyrosło na polu i ogrodzie. Czy Medyceusza jadali taką zupę. Na pewno nie na wykwintnych przyjęciach, gdy chcieli olśnić swoich gości. Ale w dni powszednie taka zupa smakowała na pewno wyśmienicie. Ribollitę jadali też wielcy malarze, którzy mieszkali we Florencji, m.in. Leonardo da Vinci, wielbiciel kuchni roślinnej. Do ribollity wrzucamy dużo warzyw. W oryginale dodaje się do tej zupy cavolo nero, czyli toskańską odmianę ciemnego jarmużu. Możemy wziąć po prostu jarmuż lub np. prostu włoską kapustę. Do zupy wrzuca się też grzanki z chleba i posypuje się ją utartym serem.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - włoska zupa ribollita
Składniki
- 400 g oczyszczonego i pokrojonego jarmużu lub posiekanej drobno kapusty
- 2 szklanki ugotowanej fasoli - może być z puszki
- 2 łodyżki selera - może być pół pokrojonego w słupki małego selera korzennego
- 2 posiekane marchewki
- 2 pokrojone w talarki małe cukinie
- 2 ząbki czosnku
- posiekana czerwona cebula (może być biała)
- puszka pomidorów
- kilka kromek czerstwego chleba
- liście laurowe
- rozmaryn
- olej z oliwek
- sól
- czarny pieprz
Przygotowanie
Do dość dużego garnka wlewamy kilka łyżek oliwy i wrzucamy warzywa pokrojone w kostkę i posiekaną kapustę lub jarmuż. Niech się smażą na wolnym ogniu przez ok. pół godziny. Raz na jakiś czas dobrze jest zamieszać warzywa. Gdy warzywa się zmiękną, dodajemy rozmaryn. Jedna szklankę fasoli miksujemy. Do warzyw dodajemy zmiksowaną i całą fasolę, pomidory, sól i pieprz. Zalewamy wodą tak, by warzywa zajmowały dwie trzecie garnka, a woda - resztę. Dusimy na wolnym ogniu przez godzinę. Raz na jakiś czas zaglądamy do garnka i jeśli zupa wydaje się za gęsta, dolewamy trochę wody. Przed podaniem polewamy zupę strużką oliwy. Można ją też posypać startym parmezanem. Włoska ribollita gotowa. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję