Tak przygotowane gruszki będą zimą idealne. Trzeba jednak pilnować, żeby domownicy nie sprawili, że gruszki znikną w tajemniczy sposób. A są tak pyszne, że jest to możliwe. Siostra Anastazja jest mistrzynią w przygotowywaniu domowych, tradycyjnych przetworów. Dlatego warto korzystać z jej przepisów.

Gruszki w zalewie według przepisu siostry Anastazji

Składniki

Reklama

1 kg gruszek

sok z 1 cytryny

zalewa

½ l wody

30 dag cukru

kilka goździków

1 laska cynamonowa

½ l octu winnego 6 proc.

Przygotowanie

Gruszki obieramy, przekrajamy na pół, wydrążamy gniazda nasienne. Potem wrzucamy je do wody z sokiem z cytryny. Zagotowujemy wodę z cukrem, goździkami i cynamonem. Przekładamy gruszki do wrzącego syropu i gotujemy przez ok. 3 min do momentu, aż będą szkliste. Następnie wyjmujemy gruszki z syropu i przekładamy do słoików. Do syropu dodajemy ocet i ponownie zagotowujemy. Zalewą zalewamy gruszki. Dokładnie zakręcone słoiki pasteryzujemy przez ok. 20 min. Przechowujemy w suchym i chłodnym miejscu.