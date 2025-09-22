Dynie pysznią się w sklepach i na bazarach. Trzeba je jeść teraz, bo są bardzo smaczne, zdrowe i niskokaloryczne. Dynia to wspaniałe źródło witaminy i minerałów, oraz niezwykle ważnego dla naszego organizmu błonnika. Do przygotowania aksamitnego gulaszu z dyni użyjemy też kurczaka, dzięki czemu uzyskamy danie pyszne i przy tym idealnie zbilansowane.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Aksamitny gulasz z dyni i kurczaka kusi smakiem i zachwyca kolorem. Jest złocisty i bardzo aromatyczny. Podajmy go z ryżem albo ze świeżym chlebem. Ale jeśli będziemy mieć ochotę np. na ziemniaki, to też pasują tu idealnie. Pamiętajmy, żeby podać też surówkę do obiadu. Może kapusta kiszona? Wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania aksamitnego gulaszu z dyni i kurczaka, kupimy bez problemu w sklepie lub na bazarze.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - aksamitny gulasz z dyni i kurczaka

Składniki

800-1000 g obranej i pokrojonej w kostkę dyni

800 g piersi z kurczaka

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 papryka czerwona

1 puszka pomidorów pokrojonych

1 marchewka

1/4 puszki mleka kokosowego

sól

łyżka przyprawy curry

pół łyżeczki ostrej papryki

2 łyżki oleju do smażenia

szklanka bulionu

Przygotowanie

Pierś z kurczaka kroimy w kostkę. Posypujemy przyprawami i odstawiamy na chwilę. Obieramy i siekamy cebulę oraz czosnek. Na patelni rozgrzewamy olej. Podsmażamy najpierw cebulę, a potem wrzucamy kurczaka. Gdy kurczak się podsmaży, przekładamy go razem z cebulą do garnka. Dodajemy posiekaną paprykę oraz marchewkę. Zalewamy kurczaka oraz warzywa 1/4 szklanki bulionu i dusimy przez ok. 10 minut. Potem do garnka wrzucamy pokrojoną w kostkę dynię i dusimy pod przykryciem przez ok. 15 minut. Gdy dynia zmięknie, dodajemy do gulaszu pomidory oraz mleczko kokosowe. Doprawiamy do smaku i dusimy jeszcze przez kilka minut. Aksamitny gulasz z dyni i kurczaka podajemy posypany zieleniną. Smacznego!