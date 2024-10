Kluski leniwe zazwyczaj kojarzą się z wersją na słodko. Polane roztopionym masłem i bułką tartą oraz posypane cukrem. Jakub Kuroń proponuje je w wersji nieco wytrwanej.

Kluski leniwe w wersji wytrawnej. To dodaje do nich Jakub Kuroń

Tym razem proponuję leniwe kluski w wersji wytrawnej, która zachwyci Twoje podniebienie i sprawi, że staną się one ulubionym daniem twojej rodziny - pisze na swojej stronie. Aby leniwe w jego wydaniu były naprawdę wytrawne dodaje do nich jeden składnik.

Co to takiego? Okazuje się, że Jakub Kuroń dodaje do ciasta starty żółty ser a najlepiej, gdy jest to oscypek oraz aromatyczne zioła takie jak estragon i tymianek.

Oto przepis na kluski leniwe wytrawne.

Przepis

Składniki:

400 g sera białego

50 g wędzonki

100 g tartego żółtego sera (najlepiej drobno startego oscypka)

2 jajka

100 g mąki (nieco ponad pół szklanki)

po pół łyżeczki posiekanych ziół: tymianku i estragonu

sól

Sposób przygotowania:

Na początek ucieramy biały ser i dwa żółtka na jednolitą masę. Następnie dodajemy utarty żółty ser, mąkę i posiekane zioła, dokładnie mieszając wszystkie składniki. Na koniec dodajemy ubite białko i wyrabiamy ciasto na jednolitą gładką masę.

Następnie posypujemy stolnicę mąką i dzielimy ciasto na równe porcje. Z każdej porcji formujemy wałeczki, które następnie dzielimy na równe odcinki. Gotujemy kluski w osolonym wrzątku przez około 5 minut. Po wypłynięciu, wyjmujemy je łyżką cedzakową na talerz.

Wędzonkę kroimy w kostkę i podsmażamy na maśle, a następnie polewamy nią gotowe kluski. Podawaj leniwe kluski wytrawne na ciepło, możesz również udekorować je dodatkowymi ziołami lub tartym serem.