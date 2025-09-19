Historia tego przepisu jest bardzo ciekawa. Obrosła legendami i już nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Powtarza się jednak pewien element. Otóż przepis na spaghetti alla puttanesca powstać miał w domu uciech. Wg jednej z wersji, potrawę taką przyrządzała dziewczyna, która pracowała w takim przybytku w Quartieri Spagnoli w Neapolu. Mówi się, że miała na imię Yvette. W nazwie tego dania jest słowo - putanesca - oznaczające pracownicę domu publicznego. Podobny przepis odnaleziono w książce kucharskiej z XIX wieku, wydanej w Kampanii. To sposób na przyrządzenie makaronu w “czerwonym sosie z kaparami i anchois”.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Żeby przygotować to pyszne danie potrzebujemy niewielu składników. Praca w kuchni zajmie nam tylko tyle czasu, ile gotuje się makaron. Wszystko, co potrzebne, kupimy w pobliskim sklepie.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - "niegrzeczne" spaghetti z tuńczykiem

Składniki

400 g makaronu spaghetti

2 łyżki oliwy z oliwek

2 ząbki czosnku, posiekane

1 puszka tuńczyka w oliwie, odcedzona

1 puszka krojonych pomidorów (ok. 400 g)

10-12 czarnych oliwek, pokrojonych w plasterki

1 łyżka kaparów

4 filety anchois (opcjonalnie)

sól i pieprz do smaku

natka pietruszki do dekoracji

Przygotowanie

Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu. W głębokiej patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek. Podsmażamy posiekany czosnek - uważamy, żeby go nie przypalić, bo będzie gorzki. Po chwili na patelnię dodajemy tuńczyka, kapary, anchois oraz oliwki. Smażymy przez minutę, by składniki się połączyły. Wlewamy pomidory z puszki. Gotujemy sos na małym ogniu przez około 10-15 minut, mieszając od czasu do czasu, aż sos się zredukuje i zgęstnieje. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Kiedy sos będzie gotowy, dodajemy do niego ugotowany makaron i delikatnie mieszamy. Jeśli sos wydaje się zbyt gęsty, dodajemy trochę wody z gotowania makaronu, aby uzyskać odpowiednią konsystencję. Makaron powinien dokładnie pokryć się sosem. Przed podaniem posypujemy zieloną, posiekaną pietruszką. Smacznego!