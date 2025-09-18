Mięso drobiowe jest lekkostrawne i łatwo je przygotować. Lubią je wszyscy, od dzieci poczynając po dorosłych. Najpopularniejsze są oczywiście piersi z kurczaka. Z takiego właśnie mięsa wyczarujemy czwartkowy obiad.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Z piersi z kurczaka można przygotować wiele przepysznych i prostych potraw. Takich w sam raz na szybki obiad w środku tygodnia. Siekane kotlety z kurczaka są tak pyszne, że nawet ci, którzy przywiązani są do zaledwie kilku klasycznych dań, będą prosić o więcej. Podajmy je z ziemniakami i ulubioną surówką. Będzie pysznie i tanio. Wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania tego pysznego dania znajdziecie w pobliskim sklepie.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - siekane kotlety z kurczaka
Składniki
- 500 gramów piersi z kurczaka
- 2 ząbki czosnku
- 2 jajka
- 100 gramów utartego sera
- bułka tarta do panierowania
- 2 łyżki mąki pszennej
- 2 łyżki majonezu
- 1 łyżeczka musztardy
- majeranek, sól i pieprz
- olej roślinny do smażenia
Przygotowanie
Mięso z piersi z kurczaka drobno siekamy. zo drobną kostkę i przełożyć do miski. Do kurczaka wbijamy jajka, dodajemy mąkę, starty żółty ser, majonez, musztardę i przyprawy. Dokładnie mieszamy. Z powstałej masy zwilżonymi wodą dłońmi formujemy zgrabne, niewielkie kotleciki, które panierujemy w bułce tartej. Rozgrzewamy olej na patelni. Kotleciki smażymy na średnim ogniu z każdej strony. Powinny być złociste. Po usmażeniu odsączamy z nadmiar tłuszczu na papierowym ręczniku. Siekane kotlety z kurczaka gotowe. Smacznego!
