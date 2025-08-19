Cukinia idealnie nadaje się na przetwory. To warzywo świetnie chłonie przyprawy i łączy się smakiem z innymi warzywami. Proponujemy do listy przetworów, które przygotowujemy na zimę, dołączyć tę przepyszną sałatkę z przepisu siostry Anastazji.

Historia cukinii

Cukinia przywędrowała do Europy z Ameryki Południowej. Przywieźli ją przed wiekami kolonizatorzy. Warzywo to rozpowszechniło się najpierw w basenie Morza Śródziemnego. Cukinia jest odmianą dyni zwyczajnej. Jako warzywo dyniowate również posiada kilka swoich odmian, z których najpopularniejsza jest cukinia zielona. Polska nazwa cukinii pochodzi z języka włoskiego.

Sałatka z cukinii z marchewką - przepis siostry Anastazji

Składniki

2,5 kg młodej cukinii

30 dag cebuli

3 ząbki czosnku

1 średnia marchewka

2-3 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki

sól

Zalewa

½ szklanki octu winnego 10%

½ szklanki wody

½ szklanki oliwy

½ szklanki cukru

Przygotowanie

Cukinie myjemy, kroimy i solimy. Tak przygotowana cukinię odstawiamy na ok. 3 godziny. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Siekamy obrany czosnek. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Cukinię dobrze odciskamy i mieszamy z pozostałymi składnikami. Przygotowujemy zalewę - do garnka dodajemy wszystkie składniki i zagotowujemy. Warzywa mieszamy z wystudzoną zalewą. Napełniamy wyparzone słoiki. Sałatkę pasteryzujemy - dobrze zakręcone słoiki gotujemy przez ok. 15 min.