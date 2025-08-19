Cukinia idealnie nadaje się na przetwory. To warzywo świetnie chłonie przyprawy i łączy się smakiem z innymi warzywami. Proponujemy do listy przetworów, które przygotowujemy na zimę, dołączyć tę przepyszną sałatkę z przepisu siostry Anastazji.

Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Greckie briami
Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Greckie briami

Zobacz również

Historia cukinii

Cukinia przywędrowała do Europy z Ameryki Południowej. Przywieźli ją przed wiekami kolonizatorzy. Warzywo to rozpowszechniło się najpierw w basenie Morza Śródziemnego. Cukinia jest odmianą dyni zwyczajnej. Jako warzywo dyniowate również posiada kilka swoich odmian, z których najpopularniejsza jest cukinia zielona. Polska nazwa cukinii pochodzi z języka włoskiego.

Reklama

Sałatka z cukinii z marchewką - przepis siostry Anastazji

Składniki

  • 2,5 kg młodej cukinii
  • 30 dag cebuli
  • 3 ząbki czosnku
  • 1 średnia marchewka
  • 2-3 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki
  • sól

Zalewa

  • ½ szklanki octu winnego 10%
  • ½ szklanki wody
  • ½ szklanki oliwy
  • ½ szklanki cukru

Przygotowanie

Cukinie myjemy, kroimy i solimy. Tak przygotowana cukinię odstawiamy na ok. 3 godziny. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Siekamy obrany czosnek. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Cukinię dobrze odciskamy i mieszamy z pozostałymi składnikami. Przygotowujemy zalewę - do garnka dodajemy wszystkie składniki i zagotowujemy. Warzywa mieszamy z wystudzoną zalewą. Napełniamy wyparzone słoiki. Sałatkę pasteryzujemy - dobrze zakręcone słoiki gotujemy przez ok. 15 min.