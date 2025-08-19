Cukinia idealnie nadaje się na przetwory. To warzywo świetnie chłonie przyprawy i łączy się smakiem z innymi warzywami. Proponujemy do listy przetworów, które przygotowujemy na zimę, dołączyć tę przepyszną sałatkę z przepisu siostry Anastazji.
Historia cukinii
Cukinia przywędrowała do Europy z Ameryki Południowej. Przywieźli ją przed wiekami kolonizatorzy. Warzywo to rozpowszechniło się najpierw w basenie Morza Śródziemnego. Cukinia jest odmianą dyni zwyczajnej. Jako warzywo dyniowate również posiada kilka swoich odmian, z których najpopularniejsza jest cukinia zielona. Polska nazwa cukinii pochodzi z języka włoskiego.
Sałatka z cukinii z marchewką - przepis siostry Anastazji
Składniki
- 2,5 kg młodej cukinii
- 30 dag cebuli
- 3 ząbki czosnku
- 1 średnia marchewka
- 2-3 łyżki drobno posiekanej natki pietruszki
- sól
Zalewa
- ½ szklanki octu winnego 10%
- ½ szklanki wody
- ½ szklanki oliwy
- ½ szklanki cukru
Przygotowanie
Cukinie myjemy, kroimy i solimy. Tak przygotowana cukinię odstawiamy na ok. 3 godziny. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Siekamy obrany czosnek. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach. Cukinię dobrze odciskamy i mieszamy z pozostałymi składnikami. Przygotowujemy zalewę - do garnka dodajemy wszystkie składniki i zagotowujemy. Warzywa mieszamy z wystudzoną zalewą. Napełniamy wyparzone słoiki. Sałatkę pasteryzujemy - dobrze zakręcone słoiki gotujemy przez ok. 15 min.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję