W czasach PRL fasolka po bretońsku królowała w barach, restauracjach i stołówkach. To proste, smaczne i sycące danie. A przy tym jest odżywcza, dostarcza białka i ma cenny likopen, zawarty w sosie pomidorowym. Można ją z powodzeniem podać nawet na eleganckim przyjęciu, jeśli użyjemy dobrej jakości składników. Doskonale sprawdzi się jako danie obiadowe, ciepła przekąska lub gorąca kolacja. Do tego pajda świeżego chleba i już.

Skąd pochodzi fasolka po bretońsku?

Jedno jest pewne. Fasolka po bretońsku, czyli fasola w pomidorowym sosie z boczkiem lub kiełbasą, na pewno nie pochodzi z Bretanii. Tak samo jak ryba po grecku, którą przygotowuje się w w Polsce, nie ma nic wspólnego z kuchnią grecką.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

To danie kosztuje naprawdę niewiele. A jeśli użyjemy fasoli z puszki, przygotowanie fasolki po bretońsku zajmie nam naprawdę mało czasu. Dobrze byłoby podać na obiad jakąś surówkę. Fasolka po bretońsku świetnie smakuje ze świeżym chlebem.

Składniki

cztery puszki białej fasoli

250 g boczku wędzonego

250 g ulubionej kiełbasy

1 duża cebula

kilka ząbków czosnku - jeśli lubimy mniej, zmniejszmy tę porcję

dwie puszki pokrojonych pomidorów lub litr passaty pomidorowej

2 łyżki koncentratu pomidorowego

kilka ziaren ziela angielskiego

dwa liście laurowe

łyżka majeranku

łyżeczka słodkiej papryki

łyżeczka ostrej papryki

sól i pieprz do smaku

łyżeczka kminku

Przygotowanie

Siekamy cebulę i czosnek. Kiełbasę kroimy w kostkę, tak samo jak boczek. Na patelni przesmażamy boczek, potem dodajemy cebulę i kiełbasę. Smażymy ok. 5 minut. Pod koniec dodajemy czosnek i smażymy jeszcze chwilę. Zawartość patelni przekładamy do garnka z odcedzona z zalewy fasolą. Gotujemy 5 minut pod przykryciem. Potem dodajemy pomidory, koncentrat pomidorowy, przyprawy, solimy do smaku. Mieszamy i gotujemy jeszcze ok. kwadransa bez przykrycia. Fasolka po bretońsku gotowa. Jeśli fasolka postoi potem ze dwie godziny, będzie lepsza, bo smaki się przegryzą. Smacznego!