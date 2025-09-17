Pieczarki to pyszne i zdrowe grzyby. Świetnie sprawdzają w różnych dniach. Można z nich wyczarować prawdziwe pyszności. Nic dziwnego, że przepisy z pieczarkami w roli głównej robią furorę.

Pieczarki, choć niepozorne i wydawałoby się, pospolite, mają wiele zalet. Są niskokaloryczne, mają dużo witamin z grupy B, oraz m.in. selen, potas i fosfor. Dostarczają organizmowi błonnika, który wspiera trawienie i pracę jelit, oraz antyoksydanty, które pomagają chronić organizm przed stresem oksydacyjnym i chorobami. No i przede wszystkim są pyszne i ogólnodostępne. Pieczarki faszerowane mięsem możemy zjeść z pieczywem lub podać je np. z ziemniakami lub kaszą. Do tego surówka z kiszonej kapusty i będzie naprawdę pysznie.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - faszerowane pieczarki

Składniki

  • 10 dużych pieczarek
  • 100 g sera żółtego
  • 1 cebula
  • 200 gramów posiekanej drobno piersi z kurczaka
  • 1 łyżka oliwy z oliwek
  • 1 łyżeczka suszonego oregano lub bazylii
  • sól i pieprz do smaku
  • 1 jajko
  • świeża natka pietruszki do posypania
  • dwie łyżki masła
  • dwie łyżki bułki tartej

Przygotowanie

Pieczarki czyścimy. Z kapeluszy odrywamy nóżki. Siekamy cebulę, podsmażamy ją na maśle. Dodajemy posiekane nóżki pieczarek i mięso kurczaka. Podsmażamy ok. 10 minut. W misce mieszamy mięso z cebulą i podsmażonymi nóżkami pieczarek. Dodajemy jajko, bułkę tartą, przyprawy i dobrze wyrabiamy nadzienie. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Farszem nadziewamy kapelusze pieczarek. Na wierzch sypiemy ser. W dużym, żaroodpornym naczyniu układamy pieczarki, naczynie wstawiamy do piekarnika i pieczemy ok. 20 minut. Pieczarki faszerowane gotowe. Smacznego!