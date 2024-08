Śliwki to jeden z najlepszych owoców, z którymi można zrobić ciasto. Przepis od siostry Anastazji to klasyka. Wprostej wersji do zrobienia tego ciasta nie trzeba używać ani masła, ani margaryny.

Jak je zrobić? Oto przepis na ciasto ucierane ze śliwkami.

Przepis na ciasto ze śliwkami

Składniki:

520 g mąki pszennej

5 jajek

200 g cukru

150 ml oleju

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 opakowanie cukru waniliowego

Dodatkowo:

300 g śliwek

100 g mąki

60 g masła w temperaturze pokojowej

60 g cukru

Sposób przygotowania:

Jajka wraz z cukrem utrzeć na wysokich obrotach miksera. Powinna zrobić się jasna, jednolita masa. Dodawać partiami olej, zmniejszając obroty do minimum.

W osobnej misce połączyć mąkę pszenną wraz z proszkiem do pieczenia i cukrem waniliowym. Dodawać partiami do masy, cały czas ucierając. Ciasto wylać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.

Śliwki umyć, osuszyć i pozbyć się pestek. Pokroić w ósemki. Poukładać na wierzchu. Włożyć ciasto do rozgrzanego piekarnika do 180 stopni Celsjusza na 20 minut. W tym czasie przygotować kruszonkę z mąki, cukru i masła. Po 20 minutach wyłożyć ją na wierzch ciasta. Piec dalej około 25-30 minut do tzw. suchego patyczka.