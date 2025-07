Buraczki konserwowe to znakomity dodatek do mięs i kanapek. Przepis siostry Anastazji jest sprawdzony i daje gwarancję, że buraczki konserwowe będą po prostu przepyszne. Trzeba będzie chować słoiki przed domownikami, żeby coś zostało na zimę.

Lato - świetny czas na przetwory

Ceniona kucharka, siostra Anastazja zna się na przetworach jak mało kto. Receptury na przetwory zawarła w jeden z wielu swoich książek kucharskich. Teraz jest najlepszy czas na robienie przetworów. Do buraczków na zimę z przepisu siostry Anastazji, dodamy też inne warzywa -cukinię, paprykę i cebulę - dzięki temu powstanie pyszna, aromatyczna sałatka na zimę. Tak przygotowane buraczki pasują do wielu dań. Będą też hitem przyjęć.

Buraczki na zimę siostry Anastazji - przepis

Składniki

2 kg buraczków,

2 kg cukinii,

0,5 kg cebuli,

0,5 kg papryki czerwonej,

1 szklanka octu,

1 szklanka wody,

1 szklanka oleju,

1 czubata łyżka soli,

1 czubata łyżka cukru,

10 szt. ziela angielskiego,

10 szt. liści laurowych

Przygotowanie

Buraki myjemy i gotujemy w skórkach do miękkości. Potem studzimy buraki, obieramy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Cukinię bardzo dokładnie myjemy i także ścieramy na tarce, razem ze skórką. Potem cukinię solimy i odstawiamy na około 20 minut. Odciskamy z cukinii wodę i mieszamy ją z burakami. Cebulę obieramy, a paprykę pozbawiamy nasion. Cebulkę siekamy w drobną kostkę, a paprykę kroimy w cienkie paseczki. Cebulę i paprykę dorzucamy do buraków z cukinią. W dużym garnku zagotowujemy wodę z octem, olejem, solą, cukrem, listkami laurowymi i zielem angielskim. Kiedy zalewa zacznie wrzeć, wyłączamy ogień i wrzucamy do niej wszystkie warzywa, dokładnie mieszamy. Jeszcze gorącą sałatkę wraz z zalewą przekładamy do czystych, wyparzonych słoików i bardzo dokładnie je zakręcamy. Następnie pasteryzujemy przetwory przez 30 minut, po czym studzimy. Gotowe. Przechowujemy w ciemnym i chłodnym miejscu. Sałatka będzie dobra po kilku tygodniach, gdy smaki się przegryzą.