Pyszny deser w kilka chwil i do tego bez pieczenia. To możliwe. Delicja budyniowa, czyli budyniowiec wygląda jak ciasto z najlepszej cukierni, a przygotujemy ten deser bardzo szybko. Goście będą się zajadać. To idealny dodatek do popołudniowej kawy. Świetnie nada się też jako ciasto na rodzinną uroczystość.