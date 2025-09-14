To proste danie oczaruje każdego. Rodzina będzie zaskoczona. Ta pochodząca z francuskiej kuchni zapiekanka prezentuje się znakomicie i wyśmienicie smakuje. To idealne, wyważone połączenie kremowych ziemniaków i aromatycznego mięsa.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

W niedzielę proponujemy wycieczkę nad Sekwanę. I to bez ruszania się z domowego zacisza. Podróżować będziemy dzięki pysznemu, francuskiemu daniu. Hachis parmentier to pyszna zapiekanka, którą łatwo przygotować, a składniki bez problemu kupimy w każdym sklepie. Do tej francuskiej zapiekanki ziemniaczanej idealnie będzie pasować zielona sałata z sosem winegret.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - francuska zapiekanka ziemniaczana

Składniki

kilogram ziemniaków

100 g masła

200 g sera, np. ementaler

100 mln śmietanki 36 proc.

Gałka muszkatołowa

Natka pietruszki 50 g

Mięso wołowe antrykot mielone 0,5 kg

2 ząbki czosnku

Koncentrat pomidorowy 50 g

Tymianek - świeży lub suszony

Liść laurowy

Marchewka

duża cebula

szklanka bulionu - ok. 200 ml

sól, pieprz

Przygotowanie

Ziemniaki myjemy, obieramy i gotujemy do miękkości. Potem odcedzamy dokładnie, przeciskamy przez praskę, dodajemy do nich masło oraz śmietankę i ucieramy je na puch. Doprawiamy solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Cebulę i czosnek siekamy. Na maśle szklimy cebulę i czosnek, potem dodajemy marchewkę i jeszcze chwilę smażymy. Dodajemy na patelnię zmielone mięso. Gdy się podsmaży, dodajemy koncentrat pomidorowy, bulion, przyprawy. Smażymy jeszcze ok. 10 minut. W dużym naczyniu do zapiekania na najpierw kładziemy warstwę mięsa, na to ziemniaki, potem sypiemy tarty ser. Operację powtarzamy. Na wierzch kładziemy warstwę ziemniaków, posypujemy strużynami masła oraz utartym serem. Pieczemy w 180 stopniach, aż wierzch będzie apetycznie złoty. Przed podaniem posypujemy pietruszką. Francuska zapiekanka ziemniaczana gotowa. Smacznego!