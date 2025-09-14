To proste danie oczaruje każdego. Rodzina będzie zaskoczona. Ta pochodząca z francuskiej kuchni zapiekanka prezentuje się znakomicie i wyśmienicie smakuje. To idealne, wyważone połączenie kremowych ziemniaków i aromatycznego mięsa.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
W niedzielę proponujemy wycieczkę nad Sekwanę. I to bez ruszania się z domowego zacisza. Podróżować będziemy dzięki pysznemu, francuskiemu daniu. Hachis parmentier to pyszna zapiekanka, którą łatwo przygotować, a składniki bez problemu kupimy w każdym sklepie. Do tej francuskiej zapiekanki ziemniaczanej idealnie będzie pasować zielona sałata z sosem winegret.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - francuska zapiekanka ziemniaczana
Składniki
- kilogram ziemniaków
- 100 g masła
- 200 g sera, np. ementaler
- 100 mln śmietanki 36 proc.
- Gałka muszkatołowa
- Natka pietruszki 50 g
- Mięso wołowe antrykot mielone 0,5 kg
- 2 ząbki czosnku
- Koncentrat pomidorowy 50 g
- Tymianek - świeży lub suszony
- Liść laurowy
- Marchewka
- duża cebula
- szklanka bulionu - ok. 200 ml
- sól, pieprz
Przygotowanie
Ziemniaki myjemy, obieramy i gotujemy do miękkości. Potem odcedzamy dokładnie, przeciskamy przez praskę, dodajemy do nich masło oraz śmietankę i ucieramy je na puch. Doprawiamy solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Cebulę i czosnek siekamy. Na maśle szklimy cebulę i czosnek, potem dodajemy marchewkę i jeszcze chwilę smażymy. Dodajemy na patelnię zmielone mięso. Gdy się podsmaży, dodajemy koncentrat pomidorowy, bulion, przyprawy. Smażymy jeszcze ok. 10 minut. W dużym naczyniu do zapiekania na najpierw kładziemy warstwę mięsa, na to ziemniaki, potem sypiemy tarty ser. Operację powtarzamy. Na wierzch kładziemy warstwę ziemniaków, posypujemy strużynami masła oraz utartym serem. Pieczemy w 180 stopniach, aż wierzch będzie apetycznie złoty. Przed podaniem posypujemy pietruszką. Francuska zapiekanka ziemniaczana gotowa. Smacznego!
