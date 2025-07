Jedni robią zupę pomidorową na rosole, najchętniej w poniedziałek, gdy zostaje niedzielny rosół. Inni gotują pomidorówkę na kurczaku lub na żeberkach. Jest też wersja wegetariańska.

Baza zupy pomidorowej

Bez względu jednak na to, jaką bazę do pomidorówki wybierzemy - rosół, bulion na żeberkach czy wersje bezmięsną, ważne jest przygotowanie pomidorów. Latem, gdy sezon pomidorowy w pełni, warto sięgnąć po świeże pomidory. Przygotowanie zupy nie będzie trwało dużo dłużej, a smak zachwyca. Takiego aromatu jaki ma zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów nigdy nie będzie mieć ta z koncentratu.

Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów - ten trik zmienia wszystko

Na litr bulionu będziemy potrzebować kilogram świeżych pomidorów. Taka pomidorówka to smak lata, za którym będziemy tęsknić, nucąc przebój "Addio, pomidory". Żeby zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów miała wyjątkowy smak, warto wykorzystać ten trik, opracowany przez zawodowych kucharzy. Tych polskich oczywiście, bo Włosi zupy pomidorowej nie jadają. Sos pomidorowy z makaronem, tak - zupa - nie.

Wystarczą dwie łyżki

Tutaj kluczowym dodatkiem jest masło. Na kilogram pomidorów potrzebujemy ok. 2 łyżek masła. Na patelni podsmażamy posiekaną małą cebulę i 2 ząbki czosnku - na maśle oczywiście. Dodajemy obrane ze skórki pomidory - trzeba je najpierw zalać wrzątkiem, odcedzić, i po minucie zalać zimną wodą. Skórka zejdzie z łatwością. Pomidory siekamy i dusimy na patelni z cebulą i czosnkiem przez ok. 10 minut. Dla podbicia smaku dodajemy pół łyżeczki cukru. Potem zawartość patelni możemy zmiksować. Pomidory dodajemy do bulionu i zagotowujemy. Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów gotowa.