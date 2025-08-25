Trwa odwieczny spór, czy farsz do gołąbków robić z ryżem, czy bez. Jest grupa zwolenników samego mięsa w gołąbkach.

Przysmak znany na świecie

Historia gołąbków jest długa. Już w starożytności ludzie zawijali w liście mięsny lub warzywny farsz. Potrawy podobne do naszych kapuścianych gołąbków pojawiają się w różnych regionach świata. Na Bałkanach to sarma, a na Bliskim Wschodzie - dolma. W kuchni szwedzkiej spotkamy się z kåldolmar. Używa się liści winogron lub liści kapusty.

Farsz na gołąbki Remigiusza Rączki:

Znakomity i bardzo popularny kucharz ze Śląska, Remigiusz Rączka, zdradził swój przepis na gołąbki.

1 kg ugotowanego ryżu,

1 kg mielonego mięsa,

2 cebule,

czosnek,

lubczyk

dwa jajka.

Tak zawija gołąbki Remigiusz Rączka

Obgotowany liść kapusty Remigiusz Rączka pozbawia zgrubień. Na środek liścia kucharz kładzie farsz. Potem zawija boki liścia tak, żeby zwinąć do środka pozostałość po kapuścianym głąbie. Gołąbka zwijamy ciasno, boki liścia zawijamy do środka. Układamy w naczyniu miejscem, gdzie kończy się liść do dołu. Remigiusz Rączka piecze gołąbki w piekarniku. Polewa je bulionem. Osobno robi sos pomidorowo-śmietanowy.