Z barszczem ukraińskim jest trochę tak, jak z bigosem. Każda pani domu ma na tę zupę nieco inny przepis. Różnią się proporcje, dodatki lub przyprawy.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Jak podkreślają historycy kulinariów, jest wiele regionalnych wariantów barszczu ukraińskiego. Jedno jest pewne, to pełna warzyw, pożywna zupa, o pięknym kolorze, który zawdzięcza burakom. Danie to wywodzi się z kuchni wiejskiej. Nie zawsze gotowaną tę zupę na mięsie, bo zwyczajnie nie zawsze mięso było. W wersji odświętnej gotowało się barszcz ukraiński na dość tłustej wołowinie. Pokrojone mięso, oddzielone od kości, wrzucało się do zupy. Barszcz ukraiński rozpowszechnił się już w XVI wieku i wtedy też zaczęto tę zupę jadać na ziemiach polskich.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - barszcz ukraiński

Składniki

500 g antrykotu wołowego z kością

2,5 litra zimnej wody

4 buraki

2 marchewki

1/2 małej, białej kapusty

400 g fasoli z puszki - białej lub czerwonej

2 cebule

2 ząbki czosnku

4 ziemniaki

2 łyżki oleju roślinnego

1 czerwona papryka

2 łyżki koncentratu pomidorowego

2 duże pomidory

1 łyżeczka cukru

sól i pieprz do smaku

1 liść laurowy, garść ziaren czarnego pieprzu, dwie kulki ziela angielskiego

śmietana i natka pietruszki do dekoracji

Przygotowanie

W dużym garnku zalewamy mięso zimną wodą, dodajemy 1 cebulę, ziele angielskie, pieprz i liść laurowy. Gotujemy na niedużym ogniu przez ok. godziny. Do wywaru dodajemy obrane i pokrojone w słupki buraki, obrana i pokrojone w kostkę ziemniaki. Dorzucamy też posiekaną białą kapustę. Na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy posiekaną cebulę i chwilę smażymy. Gdy cebula się podsmaży, dodajemy na patelnię startą marchewkę, posiekany czosnek, posiekaną paprykę, starte pomidory. Smażymy przez chwilę. Potem dodajemy na patelnię przecier pomidorowy i cukier. Gdy ziemniaki i kapusta zmiękną, dorzucamy do garnka fasolę oraz zawartość patelni z podsmażonymi warzywami. Gotujemy jeszcze przez ok. 10 min. Możemy wyjąć mięso, pokroić je i wrzucić do zupy. Barszcz ukraiński podajemy ze śmietaną, posypany zieleniną. Smacznego!