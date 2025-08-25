Z barszczem ukraińskim jest trochę tak, jak z bigosem. Każda pani domu ma na tę zupę nieco inny przepis. Różnią się proporcje, dodatki lub przyprawy.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Jak podkreślają historycy kulinariów, jest wiele regionalnych wariantów barszczu ukraińskiego. Jedno jest pewne, to pełna warzyw, pożywna zupa, o pięknym kolorze, który zawdzięcza burakom. Danie to wywodzi się z kuchni wiejskiej. Nie zawsze gotowaną tę zupę na mięsie, bo zwyczajnie nie zawsze mięso było. W wersji odświętnej gotowało się barszcz ukraiński na dość tłustej wołowinie. Pokrojone mięso, oddzielone od kości, wrzucało się do zupy. Barszcz ukraiński rozpowszechnił się już w XVI wieku i wtedy też zaczęto tę zupę jadać na ziemiach polskich.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - barszcz ukraiński
Składniki
- 500 g antrykotu wołowego z kością
- 2,5 litra zimnej wody
- 4 buraki
- 2 marchewki
- 1/2 małej, białej kapusty
- 400 g fasoli z puszki - białej lub czerwonej
- 2 cebule
- 2 ząbki czosnku
- 4 ziemniaki
- 2 łyżki oleju roślinnego
- 1 czerwona papryka
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego
- 2 duże pomidory
- 1 łyżeczka cukru
- sól i pieprz do smaku
- 1 liść laurowy, garść ziaren czarnego pieprzu, dwie kulki ziela angielskiego
- śmietana i natka pietruszki do dekoracji
Przygotowanie
W dużym garnku zalewamy mięso zimną wodą, dodajemy 1 cebulę, ziele angielskie, pieprz i liść laurowy. Gotujemy na niedużym ogniu przez ok. godziny. Do wywaru dodajemy obrane i pokrojone w słupki buraki, obrana i pokrojone w kostkę ziemniaki. Dorzucamy też posiekaną białą kapustę. Na patelni rozgrzewamy olej, dodajemy posiekaną cebulę i chwilę smażymy. Gdy cebula się podsmaży, dodajemy na patelnię startą marchewkę, posiekany czosnek, posiekaną paprykę, starte pomidory. Smażymy przez chwilę. Potem dodajemy na patelnię przecier pomidorowy i cukier. Gdy ziemniaki i kapusta zmiękną, dorzucamy do garnka fasolę oraz zawartość patelni z podsmażonymi warzywami. Gotujemy jeszcze przez ok. 10 min. Możemy wyjąć mięso, pokroić je i wrzucić do zupy. Barszcz ukraiński podajemy ze śmietaną, posypany zieleniną. Smacznego!
