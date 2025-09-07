Penne all arrabbiata, czyli makaron piórka w pikantnym sosie, to danie, które pochodzi z włoskiego regionu Lacjum. Jeden z klasyków kuchni włoskiej. Robi się to danie naprawdę szybko, właściwie tyle, ile gotuje się makaron, a ma wyborny smak i wyrazisty charakter.

Legendarny sos

Penne all'arrabbiata to tradycyjne rzymskie danie. Jak to z popularnymi daniami bywa, o jego powstaniu krążą legendy. Prawdopodobnie powstało w Rzymie w pierwszej połowie XX wieku. Słowo "arrabbiata", które oznacza "zły" lub "wściekły". Nawiązuje ono do stopnia pikantności sosu pomidorowego z dodatkiem czosnku i chili. Danie to szybko rozpowszechniło się w całych Włoszech. Pokochał też je świat.

Tani i smaczny obiad dla rodziny

Makaron lubi chyba każdy. Dania z makaronem są sycące i rozgrzewające. To prawdziwy comfort food. Jest to też danie, które nie kosztuje wiele, a smakuje wyśmienicie. Składniki, potrzebne do jego przygotowania, mamy właściwie zawsze pod ręką. Jeśli chcemy mieć danie z mięsem, możemy dodać do niego pokrojonego, podsmażonego kurczaka, ale psyt!, nie mówicie o tym Włochom, oni nie podają makaronu z kurczakiem.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - "wściekły" makaron z Włoch

Składniki

  • 140 g makaronu penne
  • puszka pokrojonych pomidorów lub ok. 250 ml przecieru pomidorowego
  • 2 łyżki oliwy extra vergine
  • 2 ząbek czosnku
  • 1 ostra papryczka lub pół łyżeczki płatków chili - ostrość potrawy regulujemy dowolnie, zgodnie z naszymi upodobaniami
  • kilka listków bazylii
  • 4 łyżki tartego parmezanu lub innego twardego sera

Przygotowanie

Zaczynamy od tego, że nastawiamy wodę na makron, solimy ją i gotujemy makaron al dente, zgodnie z przepisem na opakowaniu. Na większej patelni na oliwie podsmażamy ząbki czosnku (nie siekamy czosnku, ma nadać oliwie aromat) i posiekaną papryczkę lub płatki chili. Wcześniej z papryczki usuwamy pestki. Dodajemy pomidory z puszki lub passatę i dusimy przez 2, 3 minuty. Dodajemy na patelnie odcedzony makaron, mieszamy i gotujemy przez dosłownie jedną minutę. Makaron podajemy obficie posypany startym serem i porwanymi listkami bazylii. Smacznego!