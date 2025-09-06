Mówi się, że każda pani domu ma swój patent na przyrządzenie pysznego pieczonego kurczaka. Sekret tkwi w sposobie i czasie pieczenia. Przyprawy dobieramy sami. Jedni lubią kurczaka mocniej przyprawionego, inni dodają tylko sól, bo twierdzą, że przyprawy "zagłuszają" smak pieczonego kurczaka.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Trudno o prostszy obiad. Pieczemy kurczaka i już. Obiad robi się prawie sam. Obok kurczaka możemy upiec ziemniaki. Wystarczy jeszcze zrobić potem mizerię i odświętny, weekendowy obiad gotowy. Proponujemy nietypowy dość sposób na przyrządzenie pieczonego kurczaka. Upieczemy go na butelce, wypełnionej wodą lub piwem. Kurczak z tego przepisu wychodzi rewelacyjnie smaczny. Mięso jest soczyste i kruche , a skórka chrupiąca. A więc do dzieła, robimy kurczaka pieczonego na butelce.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak pieczony na butelce

Składniki

jeden kurczak

ulubione przyprawy - może to być majeranek, czosnek, gotowa przyprawa do kurczaka, sól, pieprz, papryka, itp.

Przygotowanie

Do pieczenia kurczaka będzie nam potrzebna blaszka oraz szklana, półlitrowa butelka z piwem lub wodą. Kurczaka nacieramy przyprawami i odstawiamy na kilka godzin do lodówki. Potem kurczaka nakładamy na otwartą butelkę piwa lub wody - szyjka butelki powinna wychodzić przez szyjkę kurczaka i z niej wystawać. Butelkę ustawiamy na blaszce do pieczenia lub w naczyniu żaroodpornym. Konstrukcja powinna być stabilna. Przyjmujemy, że na każdy kilogram kurczaka przypada około 1 godzina pieczenia w temperaturze 180°C. Czyli jeżeli kurczak waży 1,5 kg, to pieczemy go 1,5 godziny. Kurczaka raz na jakiś czas polewamy sosem, który wytwarza się podczas piecznie. Smacznego!