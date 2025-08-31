cSchab wieprzowy pieczony w mleku doskonale sprawdzi się jako danie główne na niedzielny obiad. Tak przyrządzony schab jest delikatny, kruchy i soczysty. Można go - jeśli coś zostanie z niedzielnego obiadu - wykorzystać potem jako smakowitą wędlinę do kanapek. Jest też pysznym dodatkiem do sałatek i świetną przekąską.

Jakie wartości ma schab?

Schab wieprzowy wcale nie jest sam w sobie bardzo kaloryczny. 100 g surowego schabu to 128 kcal oraz 24 g białka i 4 g tłuszczu. Oczywiście, jeśli go usmażymy lub podamy z tłustymi dodatkami, te wartości mocno wzrosną. Co ważne, schab jest cennym źródłem łatwo przyswajalnego białka, aminokwasów oraz tłuszczów omega-3 i omega-6. Nie dostarcza natomiast organizmowi dużej dawki cholesterolu. Wieprzowina zawiera także dużo witamin (A, E i te z grupy B) oraz mikroelementów (m.in. fosfor, żelazo, wapń, selen, potas).

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Schab pieczony w mleku jest świetną alternatywą dla klasycznych, smażonych na patelni schabowych. Tak przygotowane mięso ma zdecydowanie mniej tłuszczu i jest lekko strawne. Schab pieczony w mleku możemy podać klasycznie, pokrojony w plastry z ziemniakami i buraczkami lub z mizerią.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - schab pieczony w mleku

Składniki

1 kg schabu bez kości

1 litr tłustego mleka

1 cebula

4 ząbki czosnku

łyżka majeranku

ziele angielskie

2 liście laurowe

sól, pieprz

olej roślinny

łyżka mąki pszennej

Przygotowanie

Schab nacieramy pastą, przygotowaną z soli, pieprzu, majeranku i przeciśniętego przez praskę czosnku. Wstawiamy do lodówki na kilka godzin. Na patelni rozgrzewamy olej, obsmażamy zamarynowany schab i przekładamy do naczynia żaroodpornego. Mleko podgewrzamy z liśćmi laurowymi i zielem angielskim. Gorącym mlekiem zalewamy schab - mleko ma sięgać do 3/4 wysokości mięsa. Tak przygotowane mięso w mleku przykrywamy pokrywką i wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Pieczemy przez 30 minut. Po 30 minutach zdejmujemy pokrywkę, polewamy mięso sosem i pieczemy przez 45 minut. Teraz robimy sos. Na patelni podsmażamy posiekaną cebulę, wlewamy mleko, w którym piekł się schab. W niewielkiej ilości wody roztrzepujemy mąkę i wlewamy ja do sosu, energicznie mieszając. Podgrzewamy do zagęszczenia się sosu. Schab pieczony w mleku podajemy na gorąco z sosem.