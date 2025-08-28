Pomidory to smak lata. Zwłaszcza te, które zbierane są z krzaków pod koniec sierpnia i sprzedawane w sklepach, na straganach i bazarkach, nadają się nie tylko do jedzenia, ale też a może przede wszystkim do przygotowywania przetworów.
Domowy przecier pomidorowy Ewy Wachowicz. Prosty i szybki
Ewa Wachowicz proponuje przepis na domowy przecier pomidorowy, który będzie idealną bazą do zup np. pomidorowej albo warzywnej a także sosów do kasz, makaronów czy gołąbków. Nie od dziś wiadomo, że znana m.in. z "Halo, tu Polsat" czy programów "Ewa, gotuje" prezenterka kulinarna, stawia na prostotę i naturalność. Tak jest również w przypadku tego przepisu. Domowy przecier pomidorowy z przepisu Ewy Wachowicz to tylko trzy składniki.
Domowy przecier pomidorowy Ewy Wachowicz. Co zrobić ze skórką?
Co jest potrzebne do jego przygotowania? Podstawa to rzecz jasna pomidory. Najlepsze będą te dojrzałe, mięsiste, z niewielką ilością pestek oraz wody. Podczas przygotowywania tego przecieru nie trzeba obierać pomidorów ze skórki. Skórkę bez problemu usunąć będzie można podczas przecierania go przez sitko.
Do tak przygotowanych pomidorów wystarczy dodać cukier oraz sól i gotowe. Jak krok po kroku przygotować domowy przecier pomidorowy według Ewy Wachowicz? Oto przepis.
Domowy przecier pomidorowy Ewy Wachowicz - składniki
- 2 kg pomidorów,
- 1 łyżka soli,
- 1 łyżka cukru.
Domowy przecier pomidorowy Ewy Wachowicz - sposób przygotowania
- Pomidory umyć i wyciąć z nich gniazda nasienne. Pokroić na kawałki, przełożyć do garnka i gotować do momentu, aż całkowicie się rozpadną.
- Następnie całą zawartość garnka przetrzeć przez sitko. Skórki wyrzucić, a przecier ponownie wstawić do zagotowania. Doprawić solą i cukrem.
- Gorący przecier przełożyć do czystych słoików i mocno zakręcić
- Pasteryzować przez 20 minut w garnku z gotującą się wodą lub w piekarniku.
