Pomidory to smak lata. Zwłaszcza te, które zbierane są z krzaków pod koniec sierpnia i sprzedawane w sklepach, na straganach i bazarkach, nadają się nie tylko do jedzenia, ale też a może przede wszystkim do przygotowywania przetworów.

Domowy przecier pomidorowy Ewy Wachowicz. Prosty i szybki

Ewa Wachowicz proponuje przepis na domowy przecier pomidorowy, który będzie idealną bazą do zup np. pomidorowej albo warzywnej a także sosów do kasz, makaronów czy gołąbków. Nie od dziś wiadomo, że znana m.in. z "Halo, tu Polsat" czy programów "Ewa, gotuje" prezenterka kulinarna, stawia na prostotę i naturalność. Tak jest również w przypadku tego przepisu. Domowy przecier pomidorowy z przepisu Ewy Wachowicz to tylko trzy składniki.

Domowy przecier pomidorowy Ewy Wachowicz. Co zrobić ze skórką?

Co jest potrzebne do jego przygotowania? Podstawa to rzecz jasna pomidory. Najlepsze będą te dojrzałe, mięsiste, z niewielką ilością pestek oraz wody. Podczas przygotowywania tego przecieru nie trzeba obierać pomidorów ze skórki. Skórkę bez problemu usunąć będzie można podczas przecierania go przez sitko.

Do tak przygotowanych pomidorów wystarczy dodać cukier oraz sól i gotowe. Jak krok po kroku przygotować domowy przecier pomidorowy według Ewy Wachowicz? Oto przepis.

Domowy przecier pomidorowy Ewy Wachowicz - składniki

2 kg pomidorów,

1 łyżka soli,

1 łyżka cukru.

Domowy przecier pomidorowy Ewy Wachowicz - sposób przygotowania