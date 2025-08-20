Robert Makłowicz to twórca wielu programów kulinarnych. Świetnie zna się na kuchniach z różnych stron świata. Potrafi gotować i znakomicie opowiada o kulinariach. Jego przepis na placki ziemniaczane może zaskoczyć, ale warto spróbować, bo placki zrobione wg receptury Roberta Makłowicza są zaskakująco pyszne i puszyste.

Placki ziemniaczane - wytrawne czy na słodko

Wiele jest sposobów na przyrządzenie placków ziemniaczanych. Z mąką pszenną lub w ogóle bez mąki. Są tacy, którzy do placków ziemniaczanych dodają np. startą cebulę. A gdy już placki są usmażone, podaje się je np. posypane z cukrem lub polane kwaśną śmietaną. Co kto lubi.

Nieoczywisty sposób na placki ziemniaczane Roberta Makłowicza

Robert Makłowicz dodaje do masy na placki ziemniaczane pewien zupełnie nieoczywisty składnik. Wielu osobom nigdy nie przyszłoby to do głowy. Chodzi o zaczyn drożdżowy. Dzięki niemu placki są bardzo puchate i lekkie. Ekspert stosuje jeszcze jeden trik, dzięki któremu placki są delikatne - przelewa ziemniaki mlekiem.

Przepis Roberta Makłowicza na placki ziemniaczane z sekretnym składnikiem

Składniki

16 ziemniaków

400 ml mleka

1 cebula

2 jajka

3 łyżki mąki

sól, pieprz

Na zaczyn:

20 g świeżych drożdży

łyżka mąki

3-4 łyżki mleka

szczypta cukru

Przygotowanie

Najpierw robimy zaczyn, czyli mieszamy wszystkie składniki w misce, przykrywamy miskę ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce, gdzie nie ma przeciągów, do wyrośnięcia na ok. 20 minut. Teraz pora na ziemniaki. Bulwy myjemy i obieramy. Ziemniaki ścieramy na tarce o drobnych oczkach i odstawiamy, żeby puściły sok. Siekamy cebulę i szklimy ją maśle. Ziemniaki odsączamy z soku na sicie. Przelewamy je gorącym mlekiem i odciskamy z nadmiaru płynu. Ziemniaki łączymy z zaczynem drożdżowym, dodajemy cebulę, mąkę, jajka i przyprawy. Całość dokładnie mieszamy. Placki smażymy na rozgrzanym oleju na złoty kolor. Smacznego!