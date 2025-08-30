Kuchnia Wenecji jest bardzo zróżnicowana. Wenecjanie lubią owoce morza i ryby. Jedna ze sztandarowych potraw jest tam też np. zielony groszek z ryżem, czyli risi e bisi. Do aperitifu pogryza się maleńkie kanapeczki, czyli cicchetti. Ponieważ Serenissima leży na północy Włoch, popularna jest tam też polenta, czyli kasza z kukurydzy ugotowana na gęsto. Na sobotni obiad proponujemy wątróbkę przygotowaną według przepisu z Wenecji. Z historii kulinariów wynika, że tym daniem zajadano się już przed wiekami.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Fegato alla veneziana, czyli wątróbka po wenecku, to jedna z ulubionych potraw mieszkańców miasta na wodzie. Wenecjanie po prostu przepadają za wątróbką. Na sobotę proponujemy więc kulinarną wycieczkę do jednego z najpiękniejszych miast świata. Obiad nie będzie drogi, pamiętajmy jednak o tym, by kupić świeżą wątróbkę. Idealna do tego dania będzie wątróbka cielęca, ale z powodzeniem możemy użyć innej - tej, która nam najbardziej smakuje.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - wątróbka po wenecku

Składniki

600 g wątroby cielęcej

3/4 kg cebuli

listek laurowy

60 ml białego wina

30 g masła

kilka łyżek oliwy

sól, pieprz

Przygotowanie

Zaczynamy od cebuli. Obieramy ją i kroimy w talarki. Potem dusimy na oliwie na małym ogniu przez ok. 15 minut. Dodajemy do niej liść laurowy. Cebula nie może się zezłocić, ma się po prostu udusić. Gdy cebula się dusi, zajmujemy się wątrobą. Czyścimy ją z błon i kroimy na paski o grubości ok. 2 cm. Gdy cebula już się udusi, na patelnię dodajemy pokrojoną wątrobę i zwiększamy ogień. Mieszamy zawartość patelni przez kilka minut. Potem wątrobę z cebulą zalewamy białym winem i gotujemy przez chwilę, żeby alkohol wyparował. Solimy potrawę, pieprzymy i na koniec dodajemy na patelnię masło i dobrze wszystko mieszamy. Wątróbkę po wenecku podajemy np. z ryżem lub ziemniakami. Jeśli ma być klasycznie, to oczywiście musi być polenta. Smacznego!