Dorsz to w Portugalii ryba kultowa. Mówi się, że w Portugalii jest 365 sposób na przyrządzenie dorsza - inny na każdy dzień w roku. Co ciekawe, najpopularniejsze w portugalskich sklepach są wielkie, wysuszone, solone dorszowe płaty. Nie znaczy to, że Portugalczycy nie jedzą świeżych ryb - jedzą. Suszony dorsz w Portugalii to sprawa tradycji - taką rybę świetnie się przechowuje, jadali ją więc portugalscy żeglarze.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Na piątkowy obiad proponujemy pyszną zapiekankę z Portugalii. To bacalhau com natas, czyli dorsz w śmietanie. Jest to pełne danie obiadowe, bo są w tej zapiekance ziemniaki. Oczywiście użyjemy do przygotowania portugalskie dorsza w śmietanie świeżej ryby. Wszystkie składniki, użyte w tym przepisie, z łatwością kupimy w polskich sklepach.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - dorsz w śmietanie po portugalsku
Składniki
- 500 g filetów z dorsza
- 1 kg ziemniaków
- 2 cebule
- 3 ząbki czosnku
- 2 łyżki masła
- 3 łyżki mąki
- 250 ml mleka
- 250 ml śmietany
- olej
- oliwa
- sól i pieprz
- gałka muszkatołowa
- cytryna
- bułka tarta
- ser żółty
Przygotowanie
Obieramy ziemniaki i kroimy je w kostkę. Obieramy cebule oraz czosnek - siekamy. Na patelni rozgrzewamy olej i obsmażamy ziemniaki. Gdy się delikatnie zrumienią, wyjmujemy i odsączamy na papierowym ręczniku. Do płaskiego garnka wlewamy oliwę i smażymy na niej cebulę oraz czosnek. Gdy się podsmażą, dodajemy pokrojoną na kawałki rybę i smażymy chwilę. Przygotowujemy beszamel z mąki, masła i mleka. Potem mieszamy go ze śmietanką, dodajemy gałkę muszkatołową - ok. pół łyżeczki. Naczynie żaroodporne smarujemy olejem, wysypujemy tartą bułką. Na dnie układamy ziemniaki, potem - warstwę ryby, na to sos śmietanowy - powtarzamy tę operację. Na wierzchu powinien znaleźć się sos beszamelowy, który posypujemy jeszcze tartym serem i bułką tartą. Pieczemy w temperaturze 200 stopni C przez około 30 minut. Dorsz w śmietanie po portugalsku gotowy.
