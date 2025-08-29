Dorsz to w Portugalii ryba kultowa. Mówi się, że w Portugalii jest 365 sposób na przyrządzenie dorsza - inny na każdy dzień w roku. Co ciekawe, najpopularniejsze w portugalskich sklepach są wielkie, wysuszone, solone dorszowe płaty. Nie znaczy to, że Portugalczycy nie jedzą świeżych ryb - jedzą. Suszony dorsz w Portugalii to sprawa tradycji - taką rybę świetnie się przechowuje, jadali ją więc portugalscy żeglarze.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Na piątkowy obiad proponujemy pyszną zapiekankę z Portugalii. To bacalhau com natas, czyli dorsz w śmietanie. Jest to pełne danie obiadowe, bo są w tej zapiekance ziemniaki. Oczywiście użyjemy do przygotowania portugalskie dorsza w śmietanie świeżej ryby. Wszystkie składniki, użyte w tym przepisie, z łatwością kupimy w polskich sklepach.

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - dorsz w śmietanie po portugalsku

Składniki

500 g filetów z dorsza

1 kg ziemniaków

2 cebule

3 ząbki czosnku

2 łyżki masła

3 łyżki mąki

250 ml mleka

250 ml śmietany

olej

oliwa

sól i pieprz

gałka muszkatołowa

cytryna

bułka tarta

ser żółty

Przygotowanie

Obieramy ziemniaki i kroimy je w kostkę. Obieramy cebule oraz czosnek - siekamy. Na patelni rozgrzewamy olej i obsmażamy ziemniaki. Gdy się delikatnie zrumienią, wyjmujemy i odsączamy na papierowym ręczniku. Do płaskiego garnka wlewamy oliwę i smażymy na niej cebulę oraz czosnek. Gdy się podsmażą, dodajemy pokrojoną na kawałki rybę i smażymy chwilę. Przygotowujemy beszamel z mąki, masła i mleka. Potem mieszamy go ze śmietanką, dodajemy gałkę muszkatołową - ok. pół łyżeczki. Naczynie żaroodporne smarujemy olejem, wysypujemy tartą bułką. Na dnie układamy ziemniaki, potem - warstwę ryby, na to sos śmietanowy - powtarzamy tę operację. Na wierzchu powinien znaleźć się sos beszamelowy, który posypujemy jeszcze tartym serem i bułką tartą. Pieczemy w temperaturze 200 stopni C przez około 30 minut. Dorsz w śmietanie po portugalsku gotowy.