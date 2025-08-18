W poniedziałek proponujemy kulinarną wyprawę do Grecji. Briam to potrawa z pieczonych warzyw. Pachnie oregano i oliwą. To kwintesencja śródziemnomorskich smaków. W tej pysznej warzywnej zapiekance są m.in. bakłażany, cukinia, ziemniaki, czosnek i cebula.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Briami to świetny pomysł na wegetariański obiad. Zapiekanka jest sycąca i pełna zdrowych warzyw. Dodaje się też do niej ser feta. Przygotowanie briami jest bardzo łatwe. Po prostu kroimy warzywa, polewamy oliwą oraz posypujemy przyprawami i wstawiamy całość do piekarnika. I to wszystko. Do brami podajemy sałatę oraz sos tzatziki i podczas obiadu czujemy się jak na wycieczce do słoneczne Grecji.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - greckie briami

Składniki

  • 4 średnie cukinie
  • 2 bakłażany
  • 4 spore ziemniaki
  • 4 ząbki czosnku
  • 1 duża cebula
  • 2 duże pomidory
  • ok. 150 g sera typu feta
  • 100 g parmezanu lub innego twardego sera
  • pół szklanki czarnych oliwek
  • 1/3 szklanki oliwy
  • kilka łyżek wody
  • 1 łyżka oregano
  • 2 łyżki posiekanej natki pietruszki - lub - jeśli ktoś lubi - kolendry
  • sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Warzywa myjemy i osuszamy. Ziemniaki, czosnek i cebulę obieramy. Cebulę kroimy w piórka, siekamy czosnek. Ziemniaki, bakłażany i cukinię kroimy w większą kostkę. Pomidory pozbawiamy skórki i kroimy w ćwiartki. Żaroodporne naczynie smarujemy oliwą. Wkładamy do niej dobrze wymieszane warzywa. Polewamy je wodą i oliwą, posypujemy przyprawami i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni C. Pieczemy przez ok. 40 minut. Potem wyjmujemy naczynie, warzywa mieszamy i posypujemy serami. Mieszamy i znowu pieczemy przez ok. 30 minut. Briami jest gotowe, gdy warzywa są rumiane i miękkie. Podajemy z bagietą, sosem tzatziki i sałatką. Smacznego.