W poniedziałek proponujemy kulinarną wyprawę do Grecji. Briam to potrawa z pieczonych warzyw. Pachnie oregano i oliwą. To kwintesencja śródziemnomorskich smaków. W tej pysznej warzywnej zapiekance są m.in. bakłażany, cukinia, ziemniaki, czosnek i cebula.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Briami to świetny pomysł na wegetariański obiad. Zapiekanka jest sycąca i pełna zdrowych warzyw. Dodaje się też do niej ser feta. Przygotowanie briami jest bardzo łatwe. Po prostu kroimy warzywa, polewamy oliwą oraz posypujemy przyprawami i wstawiamy całość do piekarnika. I to wszystko. Do brami podajemy sałatę oraz sos tzatziki i podczas obiadu czujemy się jak na wycieczce do słoneczne Grecji.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - greckie briami
Składniki
- 4 średnie cukinie
- 2 bakłażany
- 4 spore ziemniaki
- 4 ząbki czosnku
- 1 duża cebula
- 2 duże pomidory
- ok. 150 g sera typu feta
- 100 g parmezanu lub innego twardego sera
- pół szklanki czarnych oliwek
- 1/3 szklanki oliwy
- kilka łyżek wody
- 1 łyżka oregano
- 2 łyżki posiekanej natki pietruszki - lub - jeśli ktoś lubi - kolendry
- sól, pieprz do smaku
Przygotowanie
Warzywa myjemy i osuszamy. Ziemniaki, czosnek i cebulę obieramy. Cebulę kroimy w piórka, siekamy czosnek. Ziemniaki, bakłażany i cukinię kroimy w większą kostkę. Pomidory pozbawiamy skórki i kroimy w ćwiartki. Żaroodporne naczynie smarujemy oliwą. Wkładamy do niej dobrze wymieszane warzywa. Polewamy je wodą i oliwą, posypujemy przyprawami i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni C. Pieczemy przez ok. 40 minut. Potem wyjmujemy naczynie, warzywa mieszamy i posypujemy serami. Mieszamy i znowu pieczemy przez ok. 30 minut. Briami jest gotowe, gdy warzywa są rumiane i miękkie. Podajemy z bagietą, sosem tzatziki i sałatką. Smacznego.
