Ogórki to warzywo, które najczęściej zamykamy latem w słoikach. Kiszone, konserwowe czy w formie wszelkiego rodzaju sałatek są idealnym dodatkiem do obiadów, kolacji czy przystawką na przyjęciach lub rodzinnych spotkaniach.
Ewa Wachowicz zdradza trik na udane kiszone ogórki
Ewa Wachowicz przyznaje, że to warzywo, które również często kisi, marynuje albo wykorzystuje do robienia sałatek. Jak podkręca ich smak? Gospodyni kulinarnego programu Polsatu podpowiada jeden prosty, ale skuteczny trik.
Do kiszenia zawsze warto dołożyć jakiś liść, czy to będzie czarna porzeczka, czy to będzie liść wiśni, czy to liść winogrona. Sprawia, że chrupkie. Nie wolno też zapominać o chrzanie. Ja bardzo lubię do kiszenia dodawać chrzan - zdradza tajemnicę swoich ogórków kiszonych.
Sałatka z ogórków i zielonych pomidorów. Ewa Wachowicz poleca
Ewa Wachowicz przyznaje, że oprócz kiszenia i marynowania, bardzo lubi przepis, w którym łączy ogórki i zielone pomidory. Ta sałatka jest po prostu przepyszna - mówi. Jak ją zrobić? Oto przepis na sałatkę z ogórków i zielonych pomidorów od Ewy Wachowicz.
Sałatka z ogórków i zielonych pomidorów - składniki
- pomidor zielony 2 kg
- ogórek 2 kg
- cebula 1 kg
- marchew 1 kg
Zalewa:
- woda 4 szklanki
- ocet 1 szklanka
- cukier 1 szklanka
- pieprz
- sól
Sałatka z ogórków i zielonych pomidorów - przygotowanie
- Warzywa kroimy w plasterki, solimy i odstawiamy na 24 godziny.
- Następnie sok odlewamy, a sałatkę wrzucamy na gotującą się wodę, z niewielką ilością octu. Gotujmy 5-10 minut.
- Zalewę przecedzamy przez sitko, krótko zagotowujemy razem z sałatką i przekładamy do słoików. Pasteryzujemy 15 minut.
