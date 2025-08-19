Trwa sezon na paprykę. Jest pyszna i pachnąca. Papryka jest warzywem, które można przygotowywać na wiele sposobów. Jest doskonała na surowo, jako dodatek do kanapek czy sałatek. Przygotowujemy z niej też m.in. świetne przetwory. Na wtorek proponujemy jednak coś innego, prostego i wykwintnego zarazem. To zupa z pieczonej papryki.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Zupa paprykowa to idealna propozycja na lato. Potrzebujemy zaledwie kilku składników. Papryka jest teraz dostępna na bazarach i sklepach i kosztuje stosunkowo niewiele. Zupę z pieczonej papryki możemy podać na wiele sposobów. Np. z pokruszoną fetą i bagietą. Albo z grzankami i serem mozzarella.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa z pieczonej papryki

Składniki

6 czerwonych papryk

2 dojrzałe pomidory

4 ząbki czosnku

1 biała cebula

2 łyżki masła

1,4 litra bulionu - może być np. z kurczaka, może być warzywny

przyprawy - łyżeczka słodkiej papryki, sól, pieprz

Przygotowanie

Paprykę myjemy i kładziemy na blaszce do pieczenia. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. Skórka ma poczernieć, a papryka - zmięknąć. Upieczoną paprykę wyjmujemy z piekarnika, wkładamy do miski i szczelnie przykrywamy talerzem. Gdy papryka przestygnie, filetujemy ją - zdejmujemy skórkę, usuwamy nasiona i ogonek. Cebulę i czosnek siekamy i podsmażamy na maśle. Dodajemy przyprawy. Z pomidorów zdejmujemy skórkę i dorzucamy do zeszklonej cebuli z czosnkiem. Dorzucamy paprykę i chwilę podsmażamy. Do garnka wlewamy bulion, podsmażone warzywa. Całość miksujemy i zagotowujemy. Zupa z pieczonej papryki gotowa. Podajemy ją z pokruszoną fetą albo np. z kleksem gęstego jogurtu greckiego i pajdą świeżego chleba.