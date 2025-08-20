Dlaczego pasta alla Norma tak się nazywa?

Pasta alla Norma to danie z makaronu z bakłażanami, pomidorami i twarda ricottą. Narodziło się na Sycylii. Jest co najmniej kilka wersji opowieści o tym, dlaczego ta potrawa tak się nazywa. Dwie są związane z operą "Norma" Vincenza Belliniego. Dzieło to miało premierę w 1831 r. Opera bardzo się podobała, okrzyknięto ją arcydziełem. Mówi się, że pisarz Nino Martoglio obejrzał dzieło Belliniego, a potem poszedł na kolację. Podano mu makaron z bakłażanami. Danie tak mu zasmakowało, że krzyknął: "To jest po prostu Norma" w najwyższym zachwycie. Inna wersja mówi, że pewien kucharz z Katanii był tak wielkim miłośnikiem opery "Norma", że wymyślił danie, które nazwał na jej cześć i na cześć Vincenza Belliniego, który z Katanii pochodził.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Do przygotowania pasty alla Norma potrzebujemy zaledwie kilku składników. Danie jest pyszne i sycące. Jeśli podamy do niego jeszcze sałatkę, będziemy mieć świetny, zbilansowany obiad.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - sycylijski przysmak, pasta alla Norma

Składniki

1 kg pomidorów

05, kg bakłażanów

350 g makaronu penne - inaczej rurki lub piórka

150 g sera typu ricotta, w oryginale używa się solonej, twardej ricotty

pół białej cebuli

ząbek czosnku

kilka gałązek bazylii

oliwa z oliwek - 4 łyżki

olej roślinny - 1/4 szklanki

sól

Przygotowanie

Siekamy cebulę i czosnek, podsmażamy na 3 łyżkach oliwy. Bakłażany myjemy i kroimy w grubą kostkę. Myjemy bazylię. Pomidory pozbawiamy skórki i kroimy. Na patelnię, do cebuli i czosnku, wrzucamy pomidory, dorzucamy bazylię (kilka listków zostawiamy do dekoracji dania). Sos dusimy na patelni aż zgęstnieje. Doprawiamy solą. Gdy jest gotowy, wyjmujemy gałązki bazylii. Na drugiej patelni smażymy na rozgrzanym oleju roślinnym pokrojonego bakłażana - ma się zrumienić. Bakłażana odsączamy z tłuszczu na papierowym ręczniku. Gotujemy makaron wg przepis na opakowaniu. Makaron odcedzamy, gdy będzie al dente i wrzucamy go na patelnię z sosem pomidorowym. Nakładamy na talerze makaron z sosem, kładziemy na niego złociste kawałki bakłażana i posypujemy pokruszonym serem feta lub startą słoną ricottą. Danie dekorujemy listkami bazylii i skrapiamy oliwą. Pasta alla Norma gotowa. Smacznego!