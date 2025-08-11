Spaghetti cacio e pepe to klasyka kuchni rzymskiej. Danie to przygotujemy szybko i jest naprawdę niedrogie. Trzeba tylko zastosować kilka trików, dzięki którym makaron będzie oblepiony pysznym, kremowym sosem.

Tani obiad dla rodziny

Spaghetti cacio e pepe, czyli makaron z serem i pieprzem, jada się teraz w całych Włoszech. Jeśli będziecie jednak w Rzymie, warto właśnie tam spróbować tego dania. Z pieprzno-serowym sosem podaje się albo makaron spaghetti albo tonnarelli, czyli makaron podobny do spaghetti, który w przekroju nie jest okrągły, tylko kwadratowy. Do tego rzymskiego dania używa się mieszanki sera pecorino romano, który powstaje z mleka owiec. Ze zdobyciem pecorino romano mogą być problemy, kupmy więc po prostu np. tarty parmezan lub inny twardy ser - musi być twardy! Najlepszy będzie też świeżo zmielony pieprz. Sos cacio e pepe jest tak dobry, że warto mieć pod ręką kawałek chleba lub bułki, żeby wytrzeć go z talerza. Tym samym zrobimy coś, co Włosi nazywają "fare la scarpetta".

Reklama

Reklama

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - spaghetti prosto z Rzymu

Składniki

350 g makaronu spaghetti

250 g sera pecorino romano - lub innego twardego

250 ml wody, w której gotował się makaron

świeżo zmielony pieprz

sól

Przygotowanie

Makaron gotujemy al dente. Musi być jędrny. Pod koniec gotowania makaronu przystępujemy do przygotowania sosu. Na patelni podpiekamy świeżo zmielony, czarny pieprz. Potem dodajemy chochelkę wody. Zmniejszamy ogień pod patelnią. Wlewamy jeszcze chochelkę wody i dodajemy 3/4 startego sera. Energicznie mieszamy tak, by powstał gęsty krem. Cedzimy makaron i dodajemy na patelnię z serem. Mieszamy - ser z pieprzem musi oblepić makaron. Jeśli sos jest zbyt gęsty, dodajemy jeszcze trochę wody i mieszamy. Makaron cacio e pepe gotowy. Podajemy posypany startym serem i mgiełką pieprzu. Smacznego!