Gnocchi podbijają świat. Małe, pulchne kluseczki świetnie smakują z różnymi sosami. Włoska kuchnia regionalna ma swoją specyfikę i gniocchi mają różną konsystencję i kształt. Idea tych kluseczek jest jednak zawsze ta sama.

Skąd ta nazwa "gnocchi"?

Po włosku "gnoccho" to grudka, bryłka. Gnocchi to coś w rodzaju polskich kopytek. Przygotowuje się je z mąki pszennej, kaszy manny lub ziemniaków z dodatkiem sera, ziół i warzyw - wszystko zależy od regionu. Talerz gnocchi zatopionych w pysznym sosie i posypanych tartym serem to bardzo pyszne i sycące danie.

Co to jest pesto?

Pesto to włoski sos, który pochodzi z Ligurii. Robi się go ze świeżej bazylii, oliwy z oliwek, parmezanu i czosnku. Jego nazwa wywodzi się z włoskiego czasownika "pestare", oznaczającego "miażdżyć" lub "zgnieść". Bo pesto robi się, ucierając składniki w moździerzu. Pesto fantastycznie smakuje jako dodatek do makaronów, sałatek, kanapek i wielu innych potraw. To przy tym prawdziwa bomba witaminowa.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Na sobotę proponujemy typowo włoskie danie, czyli gnocchi z sosem pesto. Zrobimy je z ziemniaków, tak jak to robią na północy Włoch. Sosem będzie z kolei pesto, czyli specjał z Ligurii. Wszystkie składniki kupimy w każdym sklepie. Zaopatrzmy się w pęczek lub doniczkę świeżej bazylii - zrobimy z niej pesto.

Składniki

Kilogram ziemniaków

300 g mąki pszennej

10 g soli

pesto - robimy sami lub używamy już gotowego

starty parmezan do posypania

składniki na pesto - pęczek bazylii, cztery łyżki oliwy, dwa ząbki czosnku, dwie łyżki startego parmezanu, sól, pieprz, trzy ząbki czosnku, łyżka pestek dyni lub słonecznika

Przygotowanie

Wszystkie składniki na pesto starannie blendujemy. Ziemniaki gotujemy w mundurkach. Gdy będą miękkie studzimy je i obieramy ze skórki. Ziemniaki przepuszczamy przez praskę lub rozgniatamy starannie widelcem. Dodajemy do nich mąkę i sól. Wyrabiamy gładki ciasto. Formujemy z ciasta wałeczki i kroimy je na kluski o średnicy około centymetra. Możemy na nich odcisnąć wzorek widelcem. Kluseczki gotujemy w osolonej, wrzącej wodzie do chwili, gdy wypłyną na powierzchnię. Jeśli mamy gęste pesto, rozrabiamy je z niewielką ilością wody, w której gotowały się gnocchi. W misce mieszamy gnocchi z pesto, potem nakładamy pesto na talerze i przed podaniem posypujemy jeszcze startym parmezanem. Smacznego!