Moqueca to gęsta brazylijska potrawa, coś w rodzaju gulaszu. Do jej przygotowania używa się owoców morza i ryb oraz warzyw. Wszystko to zatopione jest w sosie pachnącym przyprawami i mlekiem kokosowym. Proponujemy na piątkowy obiad moqueca baiana z brazylijskiego regionu Bahia położonego w środkowowschodniej części tego kraju.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Ryby, warzywa, przyprawy - z tego musi wyjść coś dobrego. Brazylijczycy zajadają się nią od wielu, wielu lat. Są w tej potrawie wpływy kuchni portugalskiej i afrykańskiej. Termin "moqueca" pochodzi z języka tupi, którym posługują się rdzenni mieszkańcy Brazylii (są różne regionalne odmiany tego języka) i oznacza wolne gotowanie. Ryby gotowano kiedyś z dodatkiem warzyw i świeżych ziół w pakunkach z grubych liści, które wkładano do żaru ogniska. Żeby przygotować brazylijski gulasz rybny potrzebujemy białej, morskiej ryby i dużo warzyw oraz przypraw. Trzeba też zaopatrzyć się w puszkę mleka kokosowego. Brazylijski gulasz rybny świetnie smakuje ze świeżą bagietką lub ryżem.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - brazylijski gulasz rybny

Składniki

1 kg białej morskiej ryby - może być dorsz, morszczuk lub mintaj - filety bez skóry

1 cytryna lub limonka

sól, pieprz

3 ząbki czosnku

puszka pomidorów pokrojonych w kostkę

cebula

3 papryki - żółta, zielona i czerwona (może być jednak tylko jeden kolor)

Olej kokosowy do smażenia - 25 g

puszka mleka kokosowego

pół łyżeczki płatków chili lub ostrej papryki

pół łyżeczki imbiru (można pominąć)

1 mała cukinia

Przygotowanie

Paprykę myjemy, czyścimy z nasion i kroimy w paseczki. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Cukinię myjemy i kroimy w kostkę. Obieramy też i siekamy czosnek. Na głębokiej patelni lub w płaskim rondlu rozgrzewamy olej i smażymy warzywa partiami. Najpierw cebulę i czosnek. Gdy się zeszklą dodajemy paprykę i chwilę smaży. Gdy papryka zmięknie, dodajemy cukinię. Potem dodajemy pomidory i przyprawy; całość dusimy. Teraz pora na umytą i pokrojoną w większą kostkę rybę, sok z limonki oraz mleko kokosowe. Rondel przykrywamy, zmniejszamy ogień i dusimy rybę w sosie przez ok. pół godziny. Brazylijski gulasz rybny podajemy z ryżem, posypany zieloną pietruszką lub świeżą kolendrą. Smacznego!