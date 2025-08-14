Czeska kulajda to idealne połączenie smaków. Jest wiele wariantów przepisów na tę pyszną zupę. Jej stałymi składnikami są grzyby, jajka i posiekany koperek. Zaciąga się też kulajdę śmietaną.

Bez grzybów nie ma kulajdy, to pewne. W sierpniu można już kupić lub zebrać grzyby. Pamiętajmy jednak zawsze o tym, by zbierać i kupować tylko takie grzyby, co do których mamy pewność, że nadają się do jedzenia. Kulajda jest gęsta i pożywna. Z powodzeniem talerz tej zupy wystarczy za cały obiad.

Składniki

  • pół kilograma świeżych grzybów leśnych, np. prawdziwków i kozaków
  • 4 ziemniaki
  • cebula
  • 1,5 litra bulionu warzywnego
  • 1 łyżeczka mielonego kminku
  • sól, pieprz
  • pół szklanki - kwaśnej śmietany
  • 1 łyżeczka cukru
  • 1 łyżeczka octu jabłkowego
  • dwie łyżki drobno posiekanego koperku
  • 2 łyżki masła
  • łyżka mąki
  • 4 jajka ugotowane na półmiękko

Przygotowanie

Grzyby czyścimy, kroimy. Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Grzyby i cebulę dusimy kilka minut na łyżce masła. Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy w kostkę. Grzyby z cebulą i ziemniaki wrzucamy do bulionu. Gotujemy do miękkości ziemniaków. Z łyżki mąki i masła robimy zasmażkę, którą rozprowadzamy zimną wodą. Dodajemy do zupy. Dodajemy też kminek, cukier, pieprz i ocet. Zaprawiamy zupę zahartowaną śmietanę - czyli najpierw do śmietany dodajemy łyżkę ciepłej zupy, a potem taką zahartowaną śmietanę wlewamy do zupy. Garnek zdejmujemy z ognia, wsypujemy posiekany koperek. Kulajdę podajemy z jajkami. Smacznego!