Każdy, kto pojechał do Słowenii, zachwyca się tym krajem. Góry, jeziora, piękne plaże, wspaniała natura, niezrównane krajobrazy. Coś dla siebie znajdzie każdy. Można poleżeć nad morzem, albo np. cieszyć się górskimi wycieczkami. W Słowenii jada się dobrze, słynne są tamtejsze wina, oliwy, potrawy z ryb. Bardzo popularne w Słowenii są ryby.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Na piątkowy obiad proponujemy słoweńską zupę rybną, zwaną tam ribja juha. To klarowny rosół z różnych gatunków ryb, z kawałkami rybiego mięsa w środku. Można do tej zupy dodać też kleks śmietany. Z chrupiącą bagietką czy pajdą świeżego chleba ta pyszna zupa będzie pełnowartościowym, zdrowym obiadem. Składniki, potrzebna do przygotowania tej zupy, bez problemu kupimy w sklepie.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja -słoweńska zupa rybna

Składniki

600 g z ryby - mogą być mieszane, np. dorsz, łosoś, dorada, pstrąg, morszczuk, okoń - dobrze, jeśli to będą całe ryby,

2 ziemniaki

1 cebula

2 ząbki czosnku

marchewka

2 gałązki selera naciowego

kilka ziarenek pieprzu czarnego

2 liście laurowe

dwie kulki ziela angielskiego

1 pomidor

zielona pietruszka do podania

po łyżce śmietany na każdy talerz zupy

pieprz, sól,

Przygotowanie

Ryby bardzo dokładnie myjemy i czyścimy. Odcinamy głowy, ogony, wyjmujemy kręgosłup. Wyfiletowane mięso odkładamy. Do garnka wlewamy 2 litry wody, dodajemy obrane - marchew, seler, pokrojony pomidor, cebulę i czosnek - liść laurowy, ziarnisty pieprz, ziele angielskie, wkładamy tam też kręgosłupy ryb oraz łby. Gotujemy z tego bulion. Po ok. 30 minutach bulion solimy, a potem cedzimy. Potem bulion cedzimy i gotujemy w nim pokrojone w kostkę ziemniaki. Gdy ziemniaki są miękkie, dodajemy pokrojone na kawałki ryby - gotujemy na średnim ogniu, aż ryby będą miękkie, zajmie to ok. kwadransa. Słoweńską zupę rybną podajemy posypaną posiekaną pietruszką, można dodać kleks śmietany. Smacznego!