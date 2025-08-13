Cukinia jest pyszna i zdrowa. To warzywo bogate w witaminy i minerały. Dostarcza organizmowi też bardzo cennego błonnika. Wspomaga trawienie, pomaga w odchudzaniu, korzystnie wpływa na wzrok i układ odpornościowy, a także może pomóc w regulacji poziomu cukru we krwi. Można jeść cukinię na surowo, zwłaszcza tę młodą. Pyszna jest także gotowana lub duszona.

Tani obiad dla rodziny

Pieczony omlet z cukinią i serem to idealna propozycja na obiad. Danie jest odżywcze, bardzo smaczne i nie ma wielu kalorii. Jest przy tym naprawdę niedrogie, a wszystkie składniki bez problemu kupimy w sklepie. Do pieczonego omletu z cukinią podajmy koniecznie surówkę.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pieczony omlet z cukinią i serem

Składniki

1,5 kg młodej, jędrnej cukinii

6 jajek

150 g sera - np. cheddar albo bursztyn

szczypiorek, natka pietruszki, koperek - w sumie dwie łyżki posiekanej zieleniny

sól, pieprz do smaku

masło do wysmarowania formy

łyżka bułki tartej do wysypania formy

Przygotowanie

Cukinię myjemy i odcinamy twarde końce. Nie obieramy jej. Cukinię ścieramy na tarce o grubych oczkach, wkładamy do miski, zasypujemy łyżeczką soli i dokładnie mieszamy. Odstawiamy na ok. 20 minut. Po tym czasie cukinię dokładnie odciskamy z płynu - można na gęstym sitku, można po prostu odcisnąć cukinię, mocno ściskając ją w dłoniach. Wodę wylewamy, nie będzie nam potrzebna. Oddzielamy żółtka od białek. Z białek ubijamy pianę. Do miski z dobrze odciśniętą cukinią wsypujemy tarty ser, posiekane zioła, dodajemy żółtka i dobrze wszystko mieszamy. Doprawiamy pieprzem i ostrożnie solą, bo pamiętamy, że cukinia była solona. Na końcu dodajemy ubitą pianę z białek i delikatnie mieszamy. Formę żaroodporną smarujemy masłem i wysypujemy tartą bułką. Omlet pieczemy w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez ok. 40 minut. Smacznego!