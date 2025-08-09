Specyfika regionalnych potraw często polega na zestawie przypraw, których się używa. Aromat ziół dodaje niezwykłych właściwości daniom z mięsa czy z warzyw. Turcja to jedna z ulubionych wakacyjnych destynacji Polaków. Do przygotowania dania na sobotni obiad użyjemy więc przypraw, które kojarzą się z Turcją.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Kuchnia turecka zdobywa coraz więcej fanów w naszym kraju. Jedną z potraw, która cieszy się wielkim powodzeniem, są aromatyczne tureckie szaszłyki z kurczaka. Sekretem ich smaku jest marynata do mięsa. Podajemy przepis, jak przygotować mięso z kurczaka w tureckim stylu. Do przyrządzenia tej znakomitej potrawy użyjemy składników, które bez problemu można kupić w naszych sklepach. Do kurczaka po turecku podajmy ryż ugotowany na sypko i np. sałatkę z pomidorów z cebulą. Będzie pysznie.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak po turecku

  • 500 g mięsa z piersi kurczaka
  • 1 czerwona papryka
  • 1 żółta papryka
  • 1 cebula
  • łyżka oliwy

Marynata

  • 250 g jogurtu naturalnego
  • 3 ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę
  • 50 g koncentratu pomidorowego
  • 5 łyżek oliwy z oliwek
  • 2 łyżki soku z cytryny
  • pół łyżeczki ostrej papryki
  • łyżeczka słodkiej papryki
  • pół łyżeczki pieprzu
  • pół łyżeczki kminu rzymskiego
  • pół łyżeczki suszonego oregano

Przygotowanie

Mięso kurczaka czyścimy z błonek i kroimy w paski. Składniki marynaty mieszamy i wrzucamy do niej kurczaka. Odstawiamy na dwie godziny. Paprykę myjemy, czyścimy z nasion i kroimy w paski. Obraną cebulę kroimy w piórka. Na patelni rozgrzewamy łyżkę oliwy i dusimy paprykę i cebulę. Gdy zmiękną, dodajemy kurczaka razem z marynatą i dusimy przez ok. 15 minut. Smacznego! Kurczaka po turecku podajemy z ryżem i sałatką.