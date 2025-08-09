Specyfika regionalnych potraw często polega na zestawie przypraw, których się używa. Aromat ziół dodaje niezwykłych właściwości daniom z mięsa czy z warzyw. Turcja to jedna z ulubionych wakacyjnych destynacji Polaków. Do przygotowania dania na sobotni obiad użyjemy więc przypraw, które kojarzą się z Turcją.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Kuchnia turecka zdobywa coraz więcej fanów w naszym kraju. Jedną z potraw, która cieszy się wielkim powodzeniem, są aromatyczne tureckie szaszłyki z kurczaka. Sekretem ich smaku jest marynata do mięsa. Podajemy przepis, jak przygotować mięso z kurczaka w tureckim stylu. Do przyrządzenia tej znakomitej potrawy użyjemy składników, które bez problemu można kupić w naszych sklepach. Do kurczaka po turecku podajmy ryż ugotowany na sypko i np. sałatkę z pomidorów z cebulą. Będzie pysznie.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak po turecku

500 g mięsa z piersi kurczaka

1 czerwona papryka

1 żółta papryka

1 cebula

łyżka oliwy

Marynata

250 g jogurtu naturalnego

3 ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę

50 g koncentratu pomidorowego

5 łyżek oliwy z oliwek

2 łyżki soku z cytryny

pół łyżeczki ostrej papryki

łyżeczka słodkiej papryki

pół łyżeczki pieprzu

pół łyżeczki kminu rzymskiego

pół łyżeczki suszonego oregano

Przygotowanie

Mięso kurczaka czyścimy z błonek i kroimy w paski. Składniki marynaty mieszamy i wrzucamy do niej kurczaka. Odstawiamy na dwie godziny. Paprykę myjemy, czyścimy z nasion i kroimy w paski. Obraną cebulę kroimy w piórka. Na patelni rozgrzewamy łyżkę oliwy i dusimy paprykę i cebulę. Gdy zmiękną, dodajemy kurczaka razem z marynatą i dusimy przez ok. 15 minut. Smacznego! Kurczaka po turecku podajemy z ryżem i sałatką.