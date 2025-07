Gotowanie ziemniaków to czynność codzienna i wydaje się, że nudna. Poza tym, każdy potrafi ugotować ziemniaki. Wystarczą ziemniaki, garnek z wodą oraz sól. Jest jednak sposób, by każde ziemniaki, niezależnie od gatunku, stały się kremowe i pyszne. Wystarczy dodać to dodać do gotowania.