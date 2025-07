Świeże, jędrne i mięsiste kalafiory już są. Trzeba więc wykorzystać ten czas i najeść się ich teraz do woli. Kalafior to bardzo wdzięczne pod względem kulinarnym warzywo. Można go jeść na surowo, można gotować i zapiekać. Pyszne są np. steki z kalafiora.

Kalafiory trzeba jeść

Kalafiora warto włączyć do swojego menu, bo jest bardzo zdrowy. Kalafior w 90 proc. składa się z wody. W 100 gramach zawiera jedynie 25 kcal. Ma dużo witaminy C oraz m.in. witaminę B6 i K, a także potas i wapń oraz mnóstwo błonnika. Błonnik w kalafiorze wspiera trawienie i reguluje poziom cholesterolu. Kalafior ma również właściwości antyoksydacyjne i niski indeks glikemiczny. Kalafior należy do rodziny kapustnych. Jadalną częścią kalafiora jest jego róża, czyli kwiatostan, który składa się z mięsistych i smakowitych pędów kwiatowych, które nie rozwinęły się w kwiaty.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Na czwartkowy obiad proponujemy kalafior w stylu włoskim. Tę nutę smakową prosto ze słonecznej Italii zapewnią nam w tym daniu przyprawy, pomidory, wielbiony przez Włochów sos beszamelowy oraz ser parmezan. Dodamy do kalafiora w stylu włoskim także trochę kurczaka, żeby w obiedzie nie zabrakło białka. Można ten mięsny składnik pominąć i wtedy będziemy mieć pyszne danie wegetariańskie.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kalafior zapiekany w stylu włoskim

Składniki

1 kalafior - ok. kilograma

2 łyżki oliwy z pierwszego tłoczenia

2 masła

szklanka mleka - może być roślinne

1 1/2 łyżki mąki

1/4 łyżeczki gałki muszkatołowej

dwa ząbki czosnku

pół niedużej cebuli

oregano

bazylia

sól

pieprz

dwa pomidory

4 łyżki startego parmezanu

Przygotowanie

Kalafiora dzielimy na różyczki, płuczemy i gotujemy al dente. Robimy sos beszamelowy. Na dnie rondelka rozgrzewamy na wolnym ogniu masło, dodajemy mąkę i robimy zasmażkę - uważamy, żeby nie przypalić. Dolewamy cienką strużką mleko - ważne, żeby nie było zimne. Mieszamy, aż zgęstnieje. Doprawiamy gałką muszkatołową i solę. Odstawiamy. Na patelni rozgrzewamy oliwę, podsmażamy posiekaną cebulę i czosnek. Gdy się zeszklą, dodajemy pokrojonego w kostkę kurczaka. Smażymy 3 minuty i dodajemy posiekane i obrane ze skórki pomidory. Znowu smażymy chwilę. Doprawiamy sos oregano i bazylią. W naczyniu żaroodpornym układamy kalafior, polewamy sosem pomidorowym z kurczakiem, na wierzch dajemy warstwę beszamelu. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza i pieczemy ok. 25 minut. Po 20 minutach równo posypujemy wierzch zapiekanki startym parmezanem. Kalafior w stylu włoskim gotowy. Smacznego.