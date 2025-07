Smak lata zamknięty w słoiku. Jednym słowem kiszone ogórki. To świetny dodatek do obiadowych dań, surówek, kanapek i jedna z obowiązkowych przystawek podczas przyjęć. Kiszone ogórki a także woda, która zostaje z ich kiszenia dla wielu osób jest idealnym wspomagaczem odporności oraz sposobem na prawidłową pracę jelit.

Ogórki kiszone chrupiące i jędrne. Wystarczy ten jeden trik

Najlepsze kiszone ogórki to te jędrne i chrupiące. Niestety zdarza się, że są puste w środku i łapą gorycz. Co zrobić, by wyszły idealnie? Wystarczy kilka prostych zasad, by zawsze wyszły smaczne i jędrne.

Reklama

Pierwsza bardzo ważna zasada to wybór odpowiedniej odmiany ogórków. Druga to dobrze dobrane proporcje zalewy. Jedna ze znanych kucharek - siostra Anastazja uważa, że najlepsze do kiszenia odmiany ogórków to Julian, Botus, Octopus lub Andrus. To właśnie one poddane kiszeniu będą jędrne i twarde.

Idealna zalewa do ogórków kiszonych. Ile soli na litr wody?

Warto pamiętać również o odpowiednich proporcjach zalewy. Na 1 litr wody dobrze jest dać jedną łyżkę soli kuchennej. Tak dobrane proporcje tych dwóch składników sprawią, że w tej zalewie ogórki odpowiednio się ukiszą.

Ogórki kiszone nie będą puste i gorzkie. Zrób to po zakręceniu słoików

Warto pamiętać o jeszcze jednej prostej zasadzie. Ogórki kiszone będą twarde, chrupiące i smaczne, jeśli po zakręceniu słoików przez pierwsze 3 a nawet 4 dni potrzymamy je w temperaturze pokojowej. To sprawi, że proces fermentacji ruszy. Słoiki z ogórkami kiszonymi wstawione od razu do piwnicy czy spiżarni mogą zmarznąć i nie zacząć się kisić.

Przeniesione po kilku dniach do chłodnego miejsca już po 2 albo 3 tygodniach będą dobrze ukiszone. Słoiki najlepiej otwierać dopiero po miesiącu od wstawienia ich do spiżarni czy piwnicy.

Reklama

Tak przygotowane bez problemu wytrzymają całą zimę a dobre do zjedzenia będą również wiosną. Oto sprawdzony przepis na kiszone ogórki.

Ogórki kiszone - składniki

1 kg ogórków gruntowych

po 2 ząbki czosnku do słoika

po 3-4 plasterki chrzanu do słoika

po 2 gałązki kopru do słoika

po pół łyżeczki gorczycy

Zalewa:

1 litr wody

1 kopiasta łyżka soli

1 płaska łyżeczka cukru

Ogórki kiszone - przygotowanie