Do przyrządzenia kalafiora w sosie serowym w stylu mac and cheese nie potrzeba zbyt wielu składników. Lista jest krótka a smak i aromat tak przygotowanego warzywa będzie nieoceniony. Danie to ma jeszcze jedną dużą zaletę, a mianowicie jest bardzo proste w przygotowaniu.

Kalafior w sobie serowym można zjeść jako samodzielną przekąskę lub dodać do mięsa, czy ryby. Jest dobry zarówno na ciepło, jak i na zimno. Poniżej podajemy przepis na kalafiora w stylu amerykańskim.

Przepis

Składniki:

kalafior

1,5 szklanki mleka

150 g startego sera cheddar lub parmezan

4 łyżki mąki pszennej

2 łyżki masła

1 łyżeczka mielonej gałki muszkatołowej

sól, pieprz

Przygotowanie:

Kalafior pokroić na różyczki i ugotować przez 10 minut w osolonym wrzątku. Odcedzić i przełożyć do formy do zapiekania. W garnku roztopić masło. Wsypać mąkę i smażyć, energicznie mieszając, aby nie było grudek.

Wlać mleko i zagotować. Wsypać starty ser. Doprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Wymieszać, chwilę podgrzewać i garnek zestawić z ognia. Gorącym sosem zalać różyczki kalafiora. Formę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 25 minut. Podawać na ciepło z chrupiącą surówką lub jako dodatek do dań mięsnych.