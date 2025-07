Jagody są one bogate w witaminy, minerały i antyoksydanty. Mają więc dobroczynny wpływ na nasz organizm, m.in. na układ krążenia, wzrok, a także działanie przeciwnowotworowe i przeciwzapalne. Są też oczywiście przepyszne - na surowo i np. w deserach. Na samą myśl o jagodziankach ślinka napływa do ust.

Gdy są upały, chętnie jemy desery lekkie, owocowe, o odświeżającym smaku. Polecamy przygotowanie torciku jagodowego według przepisu nieocenionej Ewy Wachowicz. Torcik jest pyszny i nie może się po prostu nie udać.

Przepis na torcik jagodowy od Ewy Wachowicz

Składniki

3 galaretki z owoców leśnych

pół litra śmietany 36 proc.

pół paczki długich biszkoptów

250 g jagód

Przygotowanie

W dwóch szklankach wody rozpuszczamy galaretkę z 2 opakowań. Śmietankę ubijamy na sztywno. Gdy galaretka zaczyna tężeć, dodajemy ją do ubitej śmietany. Dużą tortownicę wykładamy biszkoptami. Na nich układamy część jagód. Na to wylewamy masę śmietankową. Wstawiamy do lodówki. Trzecią galaretkę rozpuszczamy w półtorej szklanki wody. Na zastygnięte warstwę śmietankową wykładamy jagody i zalewamy tężejącą galaretką. Wkładamy do lodówki, żeby deser stężał. Torcik jagodowy bez pieczenia gotowy. Smacznego!