Pierogi z truskawkami, jagodami czy wiśniami. Latem to właśnie to danie często podbija nasze podniebienia. Poza owocami ważnym elementem ich przygotowania jest ciasto. Wiele osób obawia się, że nie zrobi go tak jak należy. Obawiają się, że wyjdzie zbyt twarde i grube.

Idealne ciasto na pierogi. Nic więcej, tylko trzy składniki

Bywa, że rzeczywiście niektóre popełniane przy wyrabianiu ciasta na pierogi błędy niweczą całą naszą pracę. Co, więc zrobić, by ciasto na pierogi było elastyczne i miękkie a do tego dobrze się lepiło i nie rozpadało podczas gotowania?

Reklama

Magda Gessler zdradza jej przepis na ciasto na pierogi. Okazje się, że wystarczą dosłownie trzy składniki, by wyszło takie jak trzeba.

Ciasto na pierogi. Tylko tak je zagniataj

Ciasto na pierogi z przepisu Magdy Gessler zawsze wychodzi miękkie i elastyczne. Do jego przygotowania wystarczą dosłownie trzy składniki. To również dobry przepis na ciasto na pierogi dla tych, którzy jeszcze nigdy ich nie robili.

Znana restauratorka radzi, by przygotowując ciasto na pierogi zagnieść je ręcznie. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy jest elastyczne i miękkie. Ciasto na pierogi nie powinno kleić się do dłoni. A z jakich trzech składników warto je przygotować? Ciasto na pierogi powinno składać się z mąki pszennej, gorącej wody i soli. Oto dokładny przepis na idealne ciasto na pierogi.

Ciasto na pierogi - składniki

500 g mąki pszennej

200 ml gorącej wody

sól

Ciasto na pierogi - przygotowanie