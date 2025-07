Kraj Basków to wspólnota autonomiczna w północnej Hiszpanii, położona nad Zatoką Biskajską. To kraina słynąca ze znakomitej gastronomii, rewelacyjne przyrody i fantastycznej architektury.

Dorsz al pil pil - klasyka kuchni baskijskiej

Filety z dorsza, czosnek, papryczka chili oraz aromatyczna oliwa z oliwek - zaledwie 4 składniki wystarczą, żeby przygotować wykwintną potrawę kuchni baskijskiej. Zrobienie dorsza po baskijsku zajmie trochę więcej czasu niż takie sobie zwykłe usmażenie ryby, ale warto. Smak jest niezrównany. Mówi się, że ten przepis powstał w XIXI wieku, gdy do Bilbao przez pomyłkę dostarczono ogromną ilość dorsza. Trwała wojna karlistowska, nie można było handlować, trzeba było więc coś z tymi rybami zrobić. Tak powstał dorsz po baskijsku.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Ryba, oliwa z oliwek - wszystko, co najlepsze w kuchni śródziemnomorskiej. Poczujmy się jak na pięknym Półwyspie Iberyjskim. W tradycyjnym przepisie używa się dorsza suszonego. My użyjemy dorsza świeżego. Sos pil pil to połączenie smaku ryby, oliwy i czosnku.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - dorsz po baskijsku - bacalau al pil pil

Składniki

500 g filetów dorsza ze skórą

250 ml oliwy z oliwek extra vergine

2 małe papryczki chili

5 ząbków czosnku

Przygotowanie

Rybę myjemy i osuszamy. Kroimy na zgrabne kawałki. Obieramy czosnek i kroimy na ćwiartki, kroimy też papryczkę, z której usuwamy nasiona. Na głębokiej patelni lub w rondlu rozgrzewamy oliwę i podsmażamy czosnek i papryczkę. Gdy czosnek zacznie się rumienić, wyjmujemy łyżką cedzakową czosnek i papryczkę, odkładamy do miseczki - będą nam potrzebne. Na patelnię wykładamy rybę skórą do dołu - zmniejszamy ogień. Gotujemy rybę w oliwie, raz na jakiś czas polewamy rybę oliwą z wierzchu, nie przewracamy filetów. Rybę solimy. Patelni nie przykrywamy, ogień musi być naprawdę niewielki. Po prostu konfitujemy rybę. Zajmie to 15, 20 minut. Po tym czasie ryba jest gotowa. Wyjmujemy ją na talerz. Pozostałą na patelni oliwę energicznie mieszamy trzepaczką - powstanie kremowy sos. Polewamy nią rybę, na wierzch dajemy czosnek i papryczkę. Tak przygotowanego dorsza po baskijsku podajemy ze świeżym pieczywem. Sprawdzą się też ziemniaki. Smacznego!