Bigos z cukinii jest świetnym pomysłem na pyszne i szybkie, letnie danie. Mamy do dyspozycji pyszne, świeże warzywa i trzeba z tego korzystać.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Bigos z cukinii to idealne danie jednogarnkowe. Można go podać ze świeżym pieczywem lub ziemniakami z wody. Do tego ogórki małosolne i mamy obiad, jak marzenie. Cukinia jest tania i zdrowa. Do tego gotuje się szybko, nie trzeba będzie więc spędzić dużo czasu, przygotowując obiad.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - bigos z cukinii

Składniki

4 cukinie - ok. 1 kg

pół kg pomidorów

dwie cebule

marchewka

3 ząbki czosnku

350 g kiełbasy

trzy łyżki oleju lub smalcu

3 ziarenka pieprzu czarnego, 2 ziarenka ziela angielskiego, dwa liście laurowe

po łyżeczce słodkiej i wędzonej papryki, pół łyżeczki papryki ostrej

pieprz i sól

Przygotowanie

W garnku z grubym dnem lub na dużej, głębokiej patelni rozgrzewany tłuszcz. Cebulę kroimy w kostkę i szklimy na patelni. Dodajemy pokrojoną w kostkę kiełbasę i smażymy całość na wolnym ogniu, aż tłuszcz wytopi się z kiełbasy. Pomidory zalewamy na chwilę wrzątkiem i zdejmujemy z nich skórkę. Pomidory siekamy. Czosnek przeciskamy przez praskę. Cukinię myjemy i kroimy w półplasterki. Marchewkę ścieramy na tarce. Do kiełbasy na patelni wrzucamy marchewkę, podsmażamy chwile, tak samo postępujemy z pomidorami, cukinią i czosnkiem. Dodajemy przyprawy. Całość dusimy pod przykryciem przez ok. 15, 20 minut. Bigos cukinii gotowy, smacznego!