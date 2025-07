Kiszone pomidory mają fantastyczny smak i są bardzo zdrowe. Są świetnym dodatkiem do duszenia mięs. Można zrobić z nich rewelacyjną zupę pomidorową. Świetnie smakują same, jako przekąska, dodatek do kanapek i sałatek. Teraz jest świetny czas na kiszenie pomidorów.

Kiszone pomidory to prawdziwy eliksir zdrowia

Kiszone pomidory to prawdziwa skarbnica cennych składników odżywczych. Dzięki procesowi kiszenia stają się naturalnym probiotykiem. Wspierają zdrową florę bakteryjną jelit i wzmacniającym odporność. Są one również źródłem wielu witamin - C, A, B, E, PP - oraz minerałów - żelazo, wapń, magnez, potas. Zawierają też likopen, substancję, która działa przeciwnowotworowo i zapobiega miażdżycy.

Kiszone pomidory według przepisu Ewy Wachowicz

Składniki

1 kg małych pomidorów, np. malinowych, koktajlowych czy paprykowych

4 ząbki czosnku

kawałek chrzanu

1 łyżeczka gorczycy

koper

Solanka - 30 g soli na 1 litr wody, czyli ok. 1,5-2 płaskie łyżki

Przygotowanie

Pomidory myjemy, osuszamy i układamy w 2-litrowym słoju. Pomidory przekładamy czosnkiem, chrzanem, koprem i gorczycą. Zalewamy wystudzoną solanką. Słój przykrywamy, ale nie zakręcamy go. Odstawiamy na 5-7 dni. Po tym czasie szczelnie zamykamy. Jeśli chcemy mieć pomidory małosolne, to należy zakręcić słoik po 2-3 dniach. Po otwarciu słoja kiszone pomidory należy przechowywać w lodówce. Przepis pochodzi ze strony ewawachowicz.pl.

Podane proporcje wystarczą do wypełnienia 2-litrowego słoika.