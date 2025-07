Co to jest curry?

Curry to mieszanka przypraw., klasyka kuchni indyjskiej. W jej skład wchodzą kurkuma, imbir, pieprz czarny, kolendra, kmin rzymski, gorczyca czarna i chili. Mogą tam też być cynamon, gałka muszkatołowa, goździki, kardamon i szalotka. Można kupić gotową curry - w proszku lub paście.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kurczak curry to świetne danie obiadowe. Aromatyczne i sycące. Możemy podać tak przygotowanego kurczaka z ryżem lub z makaronem. Przyrządza się tę potrawę bardzo szybko. Wszystkie składniki bez problemu kupimy w sklepie - także gotową przyprawę curry. Kurczak curry to porcja białka, a ryż czy makaron to zdrowe węglowodany. Jest też błonnik, ponieważ dodamy do sosu warzywa. Nie zapomnijmy o podaniu surówki - wtedy będziemy mieć świetnie zbilansowany posiłek.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak curry

Składniki

pierś z kurczaka - ok. pół kilograma

czerwona papryka

cebula

2 ząbki czosnku

200 ml mleczka kokosowego lub gęstego jogurtu

kilka łyżek bulionu

4 łyżki oleju

3 łyżki przyprawy curry

Przygotowanie

Mięso kurczaka czyścimy z błonek, kroimy na kawałki, nacieramy łyżką przyprawy curry. Czosnek kroimy w plasterki, cebulę - w piórka. Paprykę czyścimy z nasion i kroimy w kostkę. Na głębokiej patelni rozgrzewamy olej, smażymy najpierw cebulę z czosnkiem, potem dodajemy kurczaka - smażymy parę minut. Dodajemy paprykę i smażymy. Gdy papryka zmięknie, wlewamy na patelnię bulion i mleczko kokosowe lub jogurt. Dodajemy resztę przyprawy curry. Dusimy całość jeszcze jeszcze parę minut. Kurczak curry gotowy. Podajemy z ryżem i surówką. Smacznego!