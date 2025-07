Niektóre sałatki od lat święcą tryumfy i smakują. Tak jest właśnie z tą. Sałatka działkowca to kultowy smak sprzed lat, który wciąż jest hitem. Jej tajemnica to połączenie ogórków z innymi, świeżymi warzywami. Jak ją zrobić? Z czym połączyć świeże, zielone ogórki, by móc cieszyć się smakiem letniego hitu sprzed lat?