Mizeria to danie, które w Polsce serwowane jest dosyć często. Młode ziemniaki i kotlet smakują w jej towarzystwie po prostu wybornie. Zazwyczaj dodawana jest do niej śmietana albo jogurt a także odrobina soli i pieprzu.

Mizeria po szwedzku. Od klasycznej wersji różni ją jeden składnik

Wydawać, by się mogło, że już nic więcej nie da się do niej dorzucić, by podkręcić jej smak i nadawa nowej nuty. A jednak! Istnieje przepis na mizerię po szwedzku. W tej wersji dodaje się do niej odrobinę cukru. Tak właśnie przygotowuje się mizerię po szwedzku.

Nieco inaczej do tematu podchodzą również nasi sąsiedzi, czyli Czesi. W tej wersji dodatkiem do mizerii nie jest ani śmietana, ani jogurt. Zamiast tych dwóch składników Czesi dodają do mizerii składnik, który znajduje się w prawie każdej kuchni. Jest nim ocet. To on nadaje sałatce ciekawy, nieco kwaskowaty smak. On także znajduje się w mizerii w wersji po szwedzku.

Czy mizeria w tym wydaniu bardzo różni się od polskiej wersji? Nie. Odrobina octu sprawia, że mizeria jest po prostu bardziej wyrazista w smaku. Jak zrobić mizerię po szwedzku? Oto przepis na tę sałatkę.

Mizeria po szwedzku - przepis - składniki

3 ogórki

1 cebula dymka

1 łyżeczka cukru

sól i pieprz do smaku

2-3 łyżki kwaśnej śmietany

1 łyżka octu jabłkowego

Mizeria po szwedzku - przepis - przygotowanie

Ogórki umyć, nie obierać ze skórki. Pokroić na plastry, przełożyć do miski. Drobno posiekać cebulę razem ze szczypiorem. Dodać razem ze śmietaną, cukrem i octem jabłkowym. Doprawić sałatkę solą i pieprzem. Wstawić do lodówki, by nieco się schłodziła. Wyjąć tuż przed podaniem.