Mizerię zazwyczaj podajemy do obiadu w towarzystwie ziemniaków i mięsa. Azjatycka sałatka z ogórków świetnie sprawdzi się zarówno jako dodatek do klasycznego obiadu, jak i jako samodzielna przekąską w upalne dni.

W czym tkwi jej sekret? W dressingu, do którego dodaje się sezam, chilli oraz czosnek. Można zrobić wersję łagodną albo bardziej pikantną. To jednak nie wszystko. Ogórki do przygotowania tej sałatki nie są krojone a miażdżone.

Jak ją przygotować? Oto przepis na azjatycką mizerię.

Przepis

Składniki:

3 ogórki szklarniowe,

1 łyżka cukru,

2 łyżki nasion sezamu,

1 łyżeczka płatków chili,

1-2 ząbki czosnku,

2 łyżki sosu sojowego,

1 łyżka octu ryżowego,

¼ szklanki oleju ryżowego,

1 garść świeżej kolendry

Sposób przygotowania:

Ogórki umyj i rozgnieć, uderzając wałkiem do ciasta lub tłuczkiem do kotletów. Następnie pokrój pod skosem i przełóż do durszlaka. Do słoika wsyp cukier, dodaj nasiona sezamu, płatki chilli, przeciśnięty przez praskę czosnek, sos sojowy, ocet ryżowy, zakręć i dokładnie wymieszaj całość. Dodaj też olej ryżowy i ponownie wymieszaj. Zamiast niego można użyć także oliwy.

Odsączone ogórki przełóż do miski. Dodaj dressing, posiekaną kolendrę i dokładnie wymieszaj. Posyp sezamem.